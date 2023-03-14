Россия незаконно депортировала более 16 207 украинских детей

"Москва заявила, что не признает юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге. Это заявление прозвучало ещё до того, как прокурор МУС официально объявил об открытии двух дел о военных преступлениях и выдаче ордеров на арест нескольких россиян, считающихся ответственными за нанесение ударов по украинской гражданской инфраструктуре и массовое похищение украинских детей.

Заместитель премьер-министра Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что Россия незаконно депортировала в РФ 2 161 украинского ребенка-сироту. Ранее украинское правительство подтвердило факт незаконной депортации в общей сложности 16 207 детей в Россию, включая тех, кто был депортирован вместе со своими семьями.

Российское правительство не отрицает, что забирает украинских детей и сделало их усыновление российскими семьями центральным элементом пропаганды. Ранее ISW сообщил о российском документальном сериале об украинских детях, которых Москва называет "усыновлёнными российскими семьями".

По оценкам, общее число незаконно депортированных украинских детей может приближаться к 150 000.

ISW (Институт по изучению войны) продолжает считать, что принудительная депортация и усыновление украинских детей является нарушением Женевской конвенции о предупреждении и наказании за преступление геноцида и потенциальной составной частью более широкой кампании этнической чистки".