English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Россия незаконно депортировала более 16 207 украинских детей

Access to the comments Комментарии
 Саша Вакулина
Саша Вакулина, Euronews
Саша Вакулина, Euronews   -  Авторское право  euronews

"Москва заявила, что не признает юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге. Это заявление прозвучало ещё до того, как прокурор МУС официально объявил об открытии двух дел о военных преступлениях и выдаче ордеров на арест нескольких россиян, считающихся ответственными за нанесение ударов по украинской гражданской инфраструктуре и массовое похищение украинских детей. 

Заместитель премьер-министра Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что Россия незаконно депортировала в РФ 2 161 украинского ребенка-сироту.  Ранее украинское правительство подтвердило факт незаконной депортации в общей сложности 16 207 детей в Россию, включая тех, кто был депортирован вместе со своими семьями. 

Российское правительство не отрицает, что забирает украинских детей и сделало их усыновление российскими семьями центральным элементом пропаганды. Ранее ISW сообщил о российском документальном сериале об украинских детях, которых Москва называет "усыновлёнными российскими семьями". 

По оценкам, общее число незаконно депортированных украинских детей может приближаться к 150 000. 

ISW (Институт по изучению войны) продолжает считать, что принудительная депортация и усыновление украинских детей является нарушением Женевской конвенции о предупреждении и наказании за преступление геноцида и потенциальной составной частью более широкой кампании этнической чистки".