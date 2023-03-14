Бои за центр Бахмута продолжаются, обе стороны заявляют о крупных вражеских потерях

Россия не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Ожесточенные бои идут за контроль над центром Бахмута, это самая продолжительная и кровопролитная битва в ходе российского вторжения. Киев и Москва утверждают, что за последние 24 часа были убиты сотни вражеских солдат.

Обе стороны публикуют свидетельства разрушений — на этих кадрах, предположительно, последствия украинского удара по оккупированному городу Волноваха в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский обещает дать отпор врагу на восточном фронте, где ситуация "очень тяжелая".

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Ситуация на востоке очень тяжелая, очень болезненная. Нам нужно уничтожить военную мощь противника, и мы это сделаем. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие города, где решается наше будущее, будущее всех украинцев.

Тем временем премьер-министр Финляндии проясняет свою позицию в связи с тем, что во время визита в Киев она предположила, что Хельсинки отправит Украине списанные американские истребители "Хорнет". Ее слова стали неожиданностью для правительства.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии:

— Очевидно, что Украина нуждается в еще более тяжелой технике. И хорошо, что мы смогли договориться со странами-партнерами об отправке танков в Украину. И да, следующий большой вопрос — это истребители и противовоздушная оборона, в более широком смысле. Как мы можем помочь, подлежит обсуждению.

Тяжелая техника, на которую могут рассчитывать украинские войска, включает в себя танки Leopard 2A4, обещанные Испанией.

Пятьдесят пять украинских военных прошли четырехнедельное обучение на полигоне в Сарагосе. Испания направляет в Украину шесть боевых танков немецкого производства.