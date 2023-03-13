Папа Франциск: 10 лет на престоле

Со дня своего избрания на престол 10 лет назад папа римский Франциск отличался от своих предшественников. Уже то, что он стал первым понтификом из Латинской Америки и первым, кто назвал себя в честь святого Франциска Ассизского, было одним из признаков перемен, которые он принесет в Церковь. Его реформы и комментарии по поводу изменения климата и бедности попали в заголовки газет по всему миру.

Франциск неустанно работает над укреплением отношений с исламским миром и стал первым Папой, посетившим Ирак.

Пьеро Скьявацци, профессор геополитики Ватикана: "За последние 10 лет мы стали свидетелями крупнейшего перераспределения власти между городами, странами и континентами в истории современной церкви. Реальная власть в церкви находится в коллегии из 120 кардиналов, которые отвечают за избрание нового Папы. Общее число кардиналов, представляющих западный мир, сократилось, и тем самым геополитическое влияние Запада уменьшилось, в то время как влияние восточного мира возросло".

Однако многие консерваторы Римской курии уже давно критикуют Франциска.

Мы встретились с Франкой Джансольдати, которая недавно выпустила книгу, написанную в соавторстве с кардиналом Мюллером. Его считают открытым критиком Папы.

Франка Джансольдати, ватиканский корреспондент "Il Messaggero": "В церкви всегда были правые и левые, консерваторы и прогрессисты, но между двумя сторонами всегда достигался компромисс. При Папе Франциске, по мнению консерваторов, такая практика отсутствует".

Критика в адрес Франциска усилилась после смерти почетного Папы Бенедикта XVI, а также слухов о его возможной отставке.

Франка Джансольдати, ватиканский корреспондент "Il Messaggero": "Франциск не намерен уходить в отставку. В книге, которую мы написали с кардиналом Мюллером, он подчеркивает то, что эта отставка не пойдет на пользу единству церкви, и сам он, несмотря на то, что критикует Папу Франциска, не хочет, чтобы тот ушел в отставку".

На период правления Церковью Папы Франциска выпали тяжелые испытания последних лет - от пандемии до войны в Украине. Понтифик обратился с многочисленными призывами и осудил конфликт, выразив намерение посетить как Украину, так и Россию в рамках усилий Святого Престола по прекращению продолжающегося конфликта.