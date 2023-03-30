Папа Франциск провел ночь в римской больнице

Папа Франциск провел ночь в больнице Джемелли в Риме после госпитализации в среду с респираторной инфекцией. В последние дни 86-летний понтифик жаловался на затрудненное дыхание. В заявлении Ватикана говорится, что Covid-19 у него не выявлено.

Папа и ранее иногда испытывает одышку и, как правило, был более подвержен респираторным заболеваниям, поскольку ему удалили часть одного лёгкого в возрасте 20 лет, когда он учился на священника в своей родной Аргентине. Эта последняя неожиданная госпитализация вызвало беспокойство у верующих:

" Я встревожена и опечалена, потому что этот папа очень человечный, а также очень близок нам, молодым людям. Он не похож на тех пап, которые были до него. Так что да, я бы сказала, что я очень беспокоюсь, и мне грустно".

"Папа близок моему сердцу. Я верующий, я католик, а он представляет Бога на Земле. Что еще мы можем сказать? Будем надеяться, что тесты дадут положительный результат. Будем надеяться, что ничего не случится. Ничего серьезного".

Ожидается, что папа римский проведёт в больнице несколько дней. Он был госпитализирован в преддверии напряжённого периода христианской Пасхи.