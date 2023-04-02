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Ватикан

Тысячи паломников отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье в Ватикане

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 Euronews
Тысячи паломников собрались на мессу
Тысячи паломников собрались на мессу   -  Авторское право  Andrew Medichini/AP

Более 30 тысяч паломников собрались на площади у собора Святого Петра в Ватикане. Папа римский Франциск возглавил службу Пальмового воскресенья (Вход Господень в Иерусалим, в православной церкви - Вербное воскресенье), после которой для католиков начинается Страстная неделя перед Пасхой. 

Накануне понтифик был выписан из римской больницы после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита.

В Ватикане сообщили, что глава римской-католической церкви возглавит все службы Страстной недели, но вести мессы будет кардинал Леонардо Сандри.