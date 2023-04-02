Тысячи паломников отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье в Ватикане

Более 30 тысяч паломников собрались на площади у собора Святого Петра в Ватикане. Папа римский Франциск возглавил службу Пальмового воскресенья (Вход Господень в Иерусалим, в православной церкви - Вербное воскресенье), после которой для католиков начинается Страстная неделя перед Пасхой.

Накануне понтифик был выписан из римской больницы после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита.

В Ватикане сообщили, что глава римской-католической церкви возглавит все службы Страстной недели, но вести мессы будет кардинал Леонардо Сандри.