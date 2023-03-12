«Пролитая кровь важна сама по себе»: почему бои за Бахмут идут так долго

«Пролитая кровь важна сама по себе»: почему бои за Бахмут идут так долгоКомментарии
Тяжёлые и упорные бои за украинский город Бахмут в Донецкой области не прекращаются уже более семи месяцев. Обе стороны говорят о колоссальных потерях противника. Город, по данным местных властей, разрушен на 60%. В феврале западные наблюдатели начали говорить о том, что ВСУ могут оставить Бахмут. В СМИ часто встречается утверждение, что бои за город имеют огромное значение. Так ли это?
Имеет ли Бахмут стратегическое значение?
По мнению западных аналитиков, изначально удар в направлении Бахмута мог быть частью российского плана по окружению частей ВСУ в районе Краматорска и Славянска.
Массированные обстрелы Бахмута начались в середине мая 2022 года, последовала серия боёв за контроль над дорогами в этом районе. Днём начала штурма города считается 1 августа. Но уже через три недели российское наступление выдохлось, а в сентябре и октябре Украина провела успешное контрнаступление в Харьковской области, выйдя к российской границе.
После этого бои за Бахмут потеряли для России изначальный смысл. Но обе стороны к тому моменту уже увязли в упорных боях за город.
Что Бахмут значит для Москвы?
Для России Бахмут является теоретической возможностью объявить о победе, «скомпенсировать» военные неудачи конца прошлого года. Уже в декабре украинские и западные наблюдатели сообщали о том, что именно Бахмут стал главной целью Москвы, и на его взятие брошены значительные силы.
В Кремле называют Бахмут ключом к дальнейшему наступлению в Донбассе. Так, министр обороны России Сергей Шойгу заявил об этом 7-го марта.
Но западные эксперты сомневаются в том, что у России найдутся возможности для того, чтобы развить успех, если город будет всё же взят.
Что Бахмут значит для Киева?
Для Украины Бахмут стал символом героического сопротивления. В Киеве указывают, что затяжные бои под городом сковали множество российских войск, не позволяя Москве проводить наступательные операции в других местах, а защитники города нанесли ВС РФ колоссальные потери в живой силе и технике. По оценкам НАТО, соотношение потерь — 1:5, то есть на каждого погибшего украинца приходятся 5 погибших россиян. В этом смысле для Киева продолжение боёв за город может иметь реальное стратегическое значение:
Конфликт Пригожина и минобороны РФ
Для России события вокруг Бахмута имеют и ещё одно, не совсем военное измерение. Весьма значительную роль в боях за город играют наёмники ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Предприниматель фактически находится в открытом конфликте с руководством российских вооружённых сил, вплоть до обмена оскорблениями с главой Генштаба Валерием Герасимовым.
По мнению западных экспертов, штурм Бахмута продолжается не последнюю очередь из-за амбиций Пригожина.
Таким образом, успех или неудача под Бахмутом может определить дальнейшую судьбу ЧВК и самого Пригожина.