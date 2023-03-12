«Пролитая кровь важна сама по себе»: почему бои за Бахмут идут так долго

Тяжёлые и упорные бои за украинский город Бахмут в Донецкой области не прекращаются уже более семи месяцев. Обе стороны говорят о колоссальных потерях противника. Город, по данным местных властей, разрушен на 60%. В феврале западные наблюдатели начали говорить о том, что ВСУ могут оставить Бахмут. В СМИ часто встречается утверждение, что бои за город имеют огромное значение. Так ли это?

Имеет ли Бахмут стратегическое значение?

По мнению западных аналитиков, изначально удар в направлении Бахмута мог быть частью российского плана по окружению частей ВСУ в районе Краматорска и Славянска.

Массированные обстрелы Бахмута начались в середине мая 2022 года, последовала серия боёв за контроль над дорогами в этом районе. Днём начала штурма города считается 1 августа. Но уже через три недели российское наступление выдохлось, а в сентябре и октябре Украина провела успешное контрнаступление в Харьковской области, выйдя к российской границе.

После этого бои за Бахмут потеряли для России изначальный смысл. Но обе стороны к тому моменту уже увязли в упорных боях за город.

К сожалению, происходящее напоминает Верден: когда много людей погибают за какое-то место, всё остальное уже не имеет значения. Уже пролито очень много крови. И эта пролитая кровь становится политически значимой. Когда люди ввязываются в бой и им нужна победа, это становится важным само по себе Патрик Бьюри доцент, университет Бата

Бои за город идут уже больше 7 месяцев, а обстрелы — 10 месяцев LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Что Бахмут значит для Москвы?

Для России Бахмут является теоретической возможностью объявить о победе, «скомпенсировать» военные неудачи конца прошлого года. Уже в декабре украинские и западные наблюдатели сообщали о том, что именно Бахмут стал главной целью Москвы, и на его взятие брошены значительные силы.

В Кремле называют Бахмут ключом к дальнейшему наступлению в Донбассе. Так, министр обороны России Сергей Шойгу заявил об этом 7-го марта.

Но западные эксперты сомневаются в том, что у России найдутся возможности для того, чтобы развить успех, если город будет всё же взят.

Русские пока не продемонстрировали, что они умеют совершать прорывы так, как это делала Украина. Российская логистика довольно плохая. Так что если они и прорвутся, их все равно затормозят проблемы с логистикой, которые существовали и до этого Патрик Бьюри доцент, университет Бата

Обе стороны не скрывают, что испытывают «снарядный голод» LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Что Бахмут значит для Киева?

Для Украины Бахмут стал символом героического сопротивления. В Киеве указывают, что затяжные бои под городом сковали множество российских войск, не позволяя Москве проводить наступательные операции в других местах, а защитники города нанесли ВС РФ колоссальные потери в живой силе и технике. По оценкам НАТО, соотношение потерь — 1:5, то есть на каждого погибшего украинца приходятся 5 погибших россиян. В этом смысле для Киева продолжение боёв за город может иметь реальное стратегическое значение:

Украинцы используют эту операцию, по сути дела, чтобы нанести как можно больше потерь российским войскам с наименьшими потерями для себя. Эта операция направлена на то, чтобы как можно дольше оставаться в Бахмуте с наибольшими потерями для русских, прежде чем нанести контрудар России в то время и в том месте, когда это будет выгодно Украине Патрик Бьюри доцент, университет Бата

Группа «Вагнер», по данным обеих сторон, играет важную роль в боях за Бахмут AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Конфликт Пригожина и минобороны РФ

Для России события вокруг Бахмута имеют и ещё одно, не совсем военное измерение. Весьма значительную роль в боях за город играют наёмники ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Предприниматель фактически находится в открытом конфликте с руководством российских вооружённых сил, вплоть до обмена оскорблениями с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

По мнению западных экспертов, штурм Бахмута продолжается не последнюю очередь из-за амбиций Пригожина.

«Вагнер» получил определённую власть и как бы сказал: «мы сделаем это, мы покажем вам, как побеждать. Российская армия не может, а мы это сделаем». И тогда они бросили на это все силы. Патрик Бьюри доцент, университет Бата

Таким образом, успех или неудача под Бахмутом может определить дальнейшую судьбу ЧВК и самого Пригожина.