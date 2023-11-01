Российский беспилотник ударил по НПЗ в Полтавской области

By Euronews

Беспилотник армии РФ попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Пострадавших нет, возникший пожар был потушен.

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Российский дрон-камикадзе ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, заявил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. По предварительной информации, никто не пострадал. Возникший пожар был потушен.

Между тем на фронте, в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Самые важные направления — Авдеевка и Бахмут.

"Это не штурмовые действия. Каждый день, каждое утро у нас с ними перестрелка. Желаем друг другу "доброго утра". Они нам уже надоели, правда", — говорит один из украинских военнослужащих.

Война продолжается и в других местах. В ночь на среду российская армия с помощью беспилотников атаковала объекты критически важной инфраструктуры Украины. 18 из 20 дронов-камикадзе и одна ракета были сбиты, утверждают в Киеве.

Один из беспилотников ударил по Никополю в Днепропетровской области: один человек погиб, как минимум шестеро получили ранения. Повреждены пятиэтажный жилой дом, аптека и два магазина.

В свою очередь российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области, заявили в Министерстве обороны РФ.