Жизнь в блиндаже: украинские артиллеристы держат оборону под Бахмутом

By Euronews и DW via EBU

В перерывах между стрельбой бойцы подразделения ВСУ укрываются под мёрзлой землёй. Не только российские дроны и артиллерия испытывают украинцев на прочность, ещё один враг – крысы.

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Украинские солдаты уже второй год подряд зимуют на фронте, где ни одна из сторон не добивается значительных успехов.

Когда бойцы этого артиллерийского подразделения не ведут огонь по целям, они укрываются от российских беспилотников в блиндаже на глубине нескольких метров под мёрзлой землёй.

Несмотря на атаки россиян, военнослужащие ВСУ пытаются удержать позиции, отвоёванные летом. Война стала частью их жизни.

Вот что говорит солдат с позывным "Волкодав": "Нет смысла сидеть дома и говорить, что ты слаб здоровьем или "не рождён для войны". Всему можно научиться на службе, а война не простит тебе ошибок".

В эпоху спутникового интернета обитатели подземного укрытия всё ещё ждут инноваций, которые позволят им победить грызунов. Когда крысы не перегрызают провода, солдаты могут позвонить близким. Это их единственная связь с прежней – мирной – жизнью, которую у них отобрали.