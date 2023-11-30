Ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается нестабильной - МАГАТЭ

By Euronews

Международное агентство по атомной энергии обеспокоено боевыми действями вблизи АЭС.

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В Украине продолжает сохраняться крайне нестабильная ситуация с ядерной безопасностью. Об этом заявляет МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии. Специалисты обеспокоены близостью боевых действий к районам атомных электростанций и перебоями в подаче электроэнергии. О многочисленных проблемах рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ:"Существует целый ряд опасностей, которые множатся, и которые, я думаю, будут сопровождать нас до конца конфликта. Своим постоянным присутствием мы пытаемся немного смягчить ситуацию, оказать сдерживающее воздействие на всех, не допустить, чтобы страдания этой войны усугубились аварией с радиологическими последствиями".

За прошедшие сутки в Украине произошло более ста боестолкновений, говорится в сводке ВСУ. Российские силы нанесли 11 ракетных и 28 авиационных ударов, и совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Бахмутском направлении, заявляет Генштаб ВСУ, российская армия вела безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области. Переместившись в Бахмут, сержант Роман и его подразделение разместились в этом бункере. "Здесь комфортно. Настоящие пятизвездочные апартаменты", - говорит Роман.

Российское министерство обороны опубликовало кадры обстрела украинских целей. Геншштаб ВСУ отмечает, что российские силы активизировались и усилили атаки на всех направлениях.