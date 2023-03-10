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Грузия

Спорный закон об иноагентах отменён грузинским парламентом

Access to the comments Комментарии
 euronews
Среди протестующих на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси много молодёжи.
Среди протестующих на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси много молодёжи.   -  Авторское право  Zurab Tsertsvadze/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Парламент Грузии проголосовал за отмену спорного закона, который вызвал бурные протесты в стране и осуждение со стороны Евросоюза.

Законопроект требовал, чтобы некоторые СМИ и неправительственные организации, получающие более 20% своего финансирования из иностранных источников, регистрировались как "агенты иностранного влияния".

Противники законопроекта, которые вышли выразить своё возмущение к зданию парламента, Грузии говорили, что закон аналогичен тому, что был принят в России в 2012 году, где власти пользуются им, чтобы замалчивать голоса критиков.

Перед зданием грузинского парламента продолжается митинг, в котором участвует много молодых людей. Протестующие хотят убедиться, что спорный закон не будет принят в какой-либо альтернативной версии. Люди надеются на сохранение курса грузинских властей на членство в ЕС. 

Брюссель со своей стороны предостерёг, что законодательство подорвет надежды Грузии на вступление в ЕС.

В феврале, как уточняет ТАСС, в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах: грузинскую и американскую, представляющую собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов.

Согласно грузинской версии, иностранными агентами могли быть признаны СМИ, но при этом инициатива не касалась физических лиц. Американская версия относилась не только к юрлицам, но и к физлицам, и также предусматривала уголовную ответственность.