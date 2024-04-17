Протесты против "российского закона": у парламента Грузии задержаны 11 человек

By Euronews

Новое рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте вызвало массовые протесты в Грузии. Во вторник полиция применила против протестующих слезоточивый газ. 11 человек задержаны.

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Парламент Грузии, как ожидается, проголосует в среду, 17 апреля по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты в стране. Критики называют его аналогом российского закона об иностранных агентах.

Накануне полиция задержала 11 человек на митинге перед зданием парламента.

В МВД Грузии пояснили, что участники акции бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Два сотрудника ведомства пострадали, поврежден принадлежащий министерству автомобиль. Против митингующих был применен слезоточивый газ.

МВД Грузии сообщает о задержании 11 человек Zurab Tsertsvadze/AP

15 апреля проект закона поддержал профильный комитет грузинского парламента. Организаторы акции протеста сообщили, что она будет продолжаться до тех пор, пока правящая партия не откажется от попыток принять документ, который они считают антидемократическим и антиевропейским.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она обратилась к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой рассмотреть ситуацию в Грузии на заседании Евросовета.

Попытки правящей партии "Грузинская мечта" принять законопроект несмотря на протесты она назвала "российской стратегией дестабилизации".

Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети Х, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" может отдалить, а не приблизить вступление Грузии в Евросоюз.

"Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата. Позвольте мне внести ясность: проект закона "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует стремлению Грузии вступить в ЕС и траектории ее принятия в Союз, лишь отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит", - написал Мишель.

Это вторая попытка правящей партии "Грузинская мечта" принять законопроект "О прозрачности внешнего влияния" в парламенте. Год назад он был отклонен во втором чтении после вспыхнувших в стране протестов. Согласно проекту закона, организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа на 20% и более, обязаны официально регистрироваться в качестве "иностранных агентов".