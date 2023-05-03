Еврокомиссия заявила, что действия Кремля и других зарубежных акторов вынуждают требовать больше прозрачности от лиц и организаций, которые обслуживают в ЕС интересы внешних сил.

Более двухсот неправительственных организаций выступили против принятия в Евросоюзе Закона об иностранном вмешательстве. В заявлении, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, они предупреждают, что такой закон может подорвать авторитет ЕС в плане защиты прав человека по всему миру и придать смелости репрессивным вождям.

НПО заявили, что готовящаяся Брюсселем директива о создании реестра организаций, финансируемых из-за рубежа, может иметь «непредвиденные последствия» и ограничить способность блока поддерживать правозащитников во всем мире. По этим заявлением подписалось около 230 общественных организаций, в том числе Transparency International EU, Human Rights Watch и Amnesty International.

Ранее Еврокомиссия указывала на необходимость создания нового правового инструмента, «чтобы ввести общие стандарты прозрачности и подотчётности для служб, оплачиваемых или направляемых из-за пределов ЕС и представляющих интересы внешних сил". Это необходимо, "чтобы способствовать надлежащему функционированию внутреннего рынка и защищать демократическую сферу ЕС от скрытого вмешательства извне».

Глядя на действия Кремля

В ответ на это неправительственные организации указывают, что подобные законы, уже принятые в других странах, значительно сократили пространство для независимого гражданского общества и «использовались как инструмент, заставляющий замолчать оппозиционные голоса».

«Еврокомиссия готовит пакет «Защита демократии», - сообщил в среду днём её представитель Кристиан Виганд. - Он будет налагать на страны-члены ЕС ряд обязательств в отношении тех лиц и организаций, финансируемых извне или имеющих связи с третьими странами, которые пытаются повлиять на принятие государственных решений и демократические дебаты в Евросоюзе".

"Глядя на действия Кремля и других акторов из третьих стран, не следует быть наивными, - продолжал представитель Еврокомиссии. - Пришло время выявить тайное иностранное влияние и сомнительное финансирование".

"Давайте проясним: предложение направлено не на ограничение деятельности служб, представляющих внешние интересы, а исключительно на введение для них общих стандартов прозрачности. Это предложение является лишь одним из элементов предстоящего пакета. Он также будет направлен на содействие широкому и значимому участию общества и граждан в создании более устойчивого демократического пространства», - заключил Виганд.

Иск против Венгрии

"Еврокомиссия ведёт себя безответственно, когда отказывается в полной мере оценивать реальные риски, которые этот тип законодательства представляет для гражданского общества и журналистов, - заявил руководитель отдела политики и защиты интересов Transparency International EU Ник Айосса. - Но есть причины, по которым Брюссель критиковал зарубежные законы об иностранных агентах, и почему он подал в суд на Будапешт из-за аналогичного внутреннего законодательства".

В 2017 году в Венгрии был введён Закон об иностранном вмешательстве. Он требовал от организаций, которые получают не менее 7,2 млн форинтов (19 тыс евро) ежегодно из зарубежных источников, регистрироваться в качестве таковых в суде и представлять ежегодный отчет об своём иностранном финансировании. Это побудило Брюссель быстро начать против Будапешта процедуру, предусмотренную за нарушение общих для всех столиц ЕС правил.

Первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил тогда, что Закон не соответствует законодательству ЕС. Европейский суд подтвердил такой вывод в своём решении от июня 2020 года.

Грузинский прецедент

В марте нынешнего года были сорваны планы правительства Грузии ввести закон «О прозрачности иностранного влияния» после того, как он спровоцировал многодневные массовые протесты по всей стране.

Создававшийся по образцу российского Закона об иноагентах его грузинский вариант требовал от любой организации, получающей более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иностранного агента» под угрозой значительных штрафов. Верховный представитель ЕС по внешней политике охарактеризовал принятие такого закона в первом чтении грузинским парламентом как «очень плохое событие для Грузии и её народа».

Жозеп Боррель заявил, что закон в том виде, в котором он был разработан, может оказать «сдерживающее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации», что он «несовместим с ценностями и стандартами ЕС» и может таким образом привести к «серьёзным последствиям» для отношений между Брюсселем и Тбилиси.

В своем обращении к фон дер Ляйен неправительственные организации потребовали, чтобы Еврокомиссия, прежде чем публиковать какое-либо предложение по закону ЕС об иностранном вмешательстве, провела оценку возможных экономических, социальных и экологических последствий такого шага. НПО также призвали Брюссель чётко изложить юридическое обоснование этого закона и доказать, почему готовящаяся директива является необходимым или подходящим инструментом для достижения своих целей.