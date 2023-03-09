Россия контролирует восточную часть Бахмута

Россия контролирует восточную часть БахмутаКомментарии
ОБНОВЛЕНО: Сообщения о взрывах, возможно, в результате рабты ПВО, поступают из Днепра, Одессы, Чернигова и Киева. Украинский оператор сообщает, что в результате российского авиаудара обесточена Запорожская АЭС.
Дым поднимается над Бахмутом. ЧВК "Вагнер" накануне заявила, что теперь полностью контролирует восточную часть города. К такому же выводу пришли и в Институте изучения войны на основе визуальных доказательств. По их данным, Россия контролирует не менее 50% Бахмута. Украина эту информацию не комментирует и продолжает обороняться.
Ранее сообщалось, что ВСУ 7 марта завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что город может скоро перейти в руки России.
Накануне Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский вручил медали военным, стоящим на защите Бахмута. Генерал отметил, что эти солдаты сражаются в "самой горячей точке военных действий".
Президент Украины твердо убежден, что если Бахмут падет, для российских войск откроется дорога к другим крупным населенным пунктам Донецкой области. Тем не менее Владимир Зеленский отметил, что оборона города не мешает ВСУ готовить контрнаступление.
Тем временем Европейский Союз рассматривает возможность выделения 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.