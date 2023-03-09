Россия контролирует восточную часть Бахмута

ОБНОВЛЕНО: Сообщения о взрывах, возможно, в результате рабты ПВО, поступают из Днепра, Одессы, Чернигова и Киева. Украинский оператор сообщает, что в результате российского авиаудара обесточена Запорожская АЭС.

Дым поднимается над Бахмутом. ЧВК "Вагнер" накануне заявила, что теперь полностью контролирует восточную часть города. К такому же выводу пришли и в Институте изучения войны на основе визуальных доказательств. По их данным, Россия контролирует не менее 50% Бахмута. Украина эту информацию не комментирует и продолжает обороняться.

Ранее сообщалось, что ВСУ 7 марта завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что город может скоро перейти в руки России.

Мы не можем исключать, что Бахмут может в конечном итоге пасть в ближайшие дни. И поэтому также важно подчеркнуть, что это не обязательно отражает какой-либо поворотный момент в войне Йенс Столтенберг генсек НАТО

Накануне Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский вручил медали военным, стоящим на защите Бахмута. Генерал отметил, что эти солдаты сражаются в "самой горячей точке военных действий".

Президент Украины твердо убежден, что если Бахмут падет, для российских войск откроется дорога к другим крупным населенным пунктам Донецкой области. Тем не менее Владимир Зеленский отметил, что оборона города не мешает ВСУ готовить контрнаступление.

Тем временем Европейский Союз рассматривает возможность выделения 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.