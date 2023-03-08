Суд ЕС аннулировал санкции в отношении матери главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничительные меры, применённые к Виолетте Пригожиной, матери главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он признан ответственным за действия, подорвавшие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Но судьи в Люксембурге определили, что связь между Пригожиной и её сыном, которая была установлена во время введения ограничительных мер, основана только на их родстве. Это признано недостаточной причиной, чтобы оправдать её включение в санкционные списки.

"Суд постановил удовлетворить иск госпожи Пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года. Суд отметил, что госпожа Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, несмотря на то что в её распоряжении есть акции этой компании. Также Совет ЕС не смог доказать, что она владеет другими "активами, связанными с её сыном на момент принятия оспариваемого решения", - говорится в постановлении.

Суд таким образом поддержал позицию истицы и обязал Совет ЕС оплатить издержки по этому делу.

Это первый случай, когда какой-либо европейский орган правосудия исключил лицо из санкционного списка, утвержденного в контексте российского вторжения в Украину. За этим делом могут последовать и другие. Сейчас рассматриваются 77 апелляций по поводу ограничительных мер Евросоюза в связи с войной, причем они поступили как от физических, так и от юридических лиц.