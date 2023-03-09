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мир

Россия обстреляла Украину "Кинжалами"

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 Euronews
Разрушения после массированных российских бомбардировок украинской территории
Разрушения после массированных российских бомбардировок украинской территории   -  Авторское право  Mykola Tys/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Украина в четверг подвергалсь такой же массированной бомбардировке со стороны российской армии, как и три недели тому назад: по меньшей мере 81 российская ракета и 8 беспилотников-камикадзе поразили объекты инфраструктуры и жилые районы по всей стране, включая западные, в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек, 3 из них - в Херсоне. 

Местные жители рассказывают:

"Безумный свист, а потом "Бах!" Свист - и опять "Бах!" Мы живем прямо на пятом этаже, у нас нет чердака, было очень страшно. Мы собрали вещи и побежали на первый этаж. Таких обстрелов давно не было".

Удары были произведены и по жилым районам столицы Киева, где 15% домов остались без электричества и 40% без отопления. Была объявлена воздушная тревога на Запорожской АЭС, которую отключили от энергоснабжения. Оно было потом восстановлено, но глава Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ) Рафаэль Мариано  Гроссии не скрывает своего возмущения и обеспокоенности:

"Как мы можем сидеть здесь, в этом зале, сегодня утром и позволять этому происходить? Это не может так продолжаться! Я поражён нашим беспечностью. Да, беспечностью. Что мы делаем, чтобы не допустить этого?"

По словам представителя Минобороны России, ракетный обстрел Украины был "массированным ударом возмездия" за недавнюю диверсию в приграничной российской Брянской области. Генерал Конашенков добавил, что в числе прочего дальнобойного оружия Россия запустила гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эту информацию подтвердил Киев.