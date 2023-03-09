В Грузии освобождены задержанные в ходе протестов

В Грузии освобождены все задержанные в ходе массовых акций протеста против закона об "иноагентах". Об этом сообщили в МВД страны.

Рассмотрение проекта документа, уже одобренного в первом чтении, пока прекращено. Критики требует от властей объяснений того, каким образом закон может быть окончательно отозван.

Авторы законопроекта, включая правящую партию "Грузинская мечта", обвинили в протестах некие радикальные силы.

Из Тбилиси передает корреспондент Euronews Georgia Торнике Коплатадзе:

"В случае принятия закон обяжет грузинские НПО и СМИ, которые получают более 20% иностранного финансирования, зарегистрироваться в качестве агентов либо подвергнуться штрафам.

Критики закона говорят, что он представляет собой авторитарный сдвиг, который задержит заявку Грузии на вступление в ЕС. К тому же страны ЕС также осудили этот закон.

Протесты объединяют различные сферы гражданского общества Грузии. Они на направлены на то, чтобы европейское будущее Грузии, и граждане Грузии смогли защитить свою цель, остановив закон.

Но демонстранты не намерены прекращать выступления до тех пор, пока не будут освобождены все арестованные в ходе протестов".