Грузия: оппозиция не прекращает протесты, несмотря на уступки

Грузия: оппозиция не прекращает протесты, несмотря на уступкиКомментарии
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Грузинская оппозиция продолжила акцию протеста у здания парламента, несмотря на уступки властей. Правящая партия инициировала отзыв законопроекта об «иностранных агентах», а МВД обещало отпустить задержанных. В четверг в центре Тбилиси звучали требования отставки правительства.
В поддержку протестующих вновь выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала «естественным» недоверие к правительству.
Зурабишвили ранее обещала наложить вето на законопроект, который вводит ярлык «иностранных агентов» для организаций и СМИ, получающих деньги из-за рубежа. Протестующие называют эту инициативу «русским законом». Президент заявила, что намерена блокировать и другие инициативы, которые, по её мнению противоречат европейскому выбору Грузии.