Грузия: оппозиция не прекращает протесты, несмотря на уступки

Грузинская оппозиция продолжила акцию протеста у здания парламента, несмотря на уступки властей. Правящая партия инициировала отзыв законопроекта об «иностранных агентах», а МВД обещало отпустить задержанных. В четверг в центре Тбилиси звучали требования отставки правительства.

В поддержку протестующих вновь выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала «естественным» недоверие к правительству.

Если мы демократическая страна, правительство и парламент не могут игнорировать голос и волю народа. Саломе Зурабишвили президент Грузии

Зурабишвили ранее обещала наложить вето на законопроект, который вводит ярлык «иностранных агентов» для организаций и СМИ, получающих деньги из-за рубежа. Протестующие называют эту инициативу «русским законом». Президент заявила, что намерена блокировать и другие инициативы, которые, по её мнению противоречат европейскому выбору Грузии.