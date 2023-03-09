"День сопротивления против диктатуры" - так назвали израильские активисты массовую демонстрацию, проходящую в этот четверг в городах по всей стране. Протестующие выступают против судебной реформы, которую инициировал кабинет Биньямина Нетаньяху.

В Тель-Авиве демонстранты заблокировали основную дорогу, ведущую к зоне вылета международного аэропорта имени Бен-Гуриона, в преддверии официальной поездки Нетаньяху в Италию, где израильское руководство планирует провести переговоры с министром обороны США.

Говорят участники протеста:

"Мы собрались здесь, чтобы выразить протест против этой судебной реформы и поддержать демократию. Мы считаем, что реформа повредит демократии, повредит Израилю, повредит нашей экономике. Мы хотим, чтобы она была остановлена".

"Израиль - на грани превращения в автократию! Нынешнее правительство пытается уничтожить нашу демократию и фактически разрушить страну".

Призывы к выражению общественной позиции прозвучали ещё два месяца назад и переросли в массовое протестное движение, охватившее широкие слои израильского общества, включая армию.

В прошлую субботу более 250 000 человек протестовали по всему Израилю под лозунгами "демократия" и "нет диктатуре". Согласно недавнему опросу, 66% израильтян выступают против судебной реформы.