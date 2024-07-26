Камала Харрис: "Мы не можем позволить себе не замечать страданий палестинцев"

"Пора положить конец этой войне", – заявила вице-президент США Камала Харрис после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, добавив, что она "не будет молчать" перед лицом страданий мирных жителей.

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У Белого дома прошли антивоенные протесты, вызванные переговорами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с вице-президентом США Камалой Харрис.

Харрис заявила Нетаньяху о своей "серьезной озабоченности" гуманитарной ситуацией в Газе после девяти месяцев войны между Израилем и ХАМАС.

"Кадры мертвых детей и отчаявшихся, голодных людей, бегущих в поисках безопасности, которые порой оказываются перемещёнными во второй, третий или четвертый раз. Мы не можем отвернуться от ужаса перед лицом страданий мирных жителей. Мы не можем позволить себе не замечать страданий, и я не буду молчать", – заявила вероятный кандидат в президенты.

Первый с 2020 года визит Нетаньяху в Белый дом состоялся через день после его выступления перед Конгрессом, в котором он пообещал бороться с ХАМАС до "полной победы" и назвал американских противников войны в Газе "полезными идиотами Ирана".

Переговоры Нетаньяху с Харрис, которая, как ожидается, станет кандидатом в президенты от демократов после того, как Джо Байден объявил на прошлой неделе, что больше не будет баллотироваться, состоялись в четверг после встречи с уходящим президентом.

81-летний Байден настаивает на том, чтобы Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня до того, как он покинет свой пост в январе.

Представители Белого дома говорят, что переговоры о прекращении огня, которые буксуют уже несколько недель, находятся на завершающей стадии, но ещё есть вопросы, которые необходимо решить.

Обновлённое предложение по сделке о заложниках с ХАМАС "будет опубликовано в течение двух дней", заявил Биньямин Нетаньяху по итогам переговоров с Джо Байденом.

Мы находимся в ситуации полного беззакония. Ситуации, когда закон и порядок полностью исчезли. Никто не отвечает за безопасность в районе Газы. Мы видим, как конвои грабят в любое время. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, с начала войны с ХАМАС в прошлом году в Газе погибло более 39 000 палестинцев. В ходе атак на территории Израиле погибли 1200 человек

Десятки израильских заложников всё ещё удерживаются ХАМАС в Газе после того, как были взяты в плен 7 октября.