Нетаньяху отверг "золотой компромисс" президента по судебной реформе

Противники резонансной судебной реформы, которой добивается правительство Израиля, устроили демонстрацию в аэропорту Бен-Гурион перед отъездом премьер-министра Биньямина Нетаньяху в официальную поездку в Германию. "Диктатор в бегах" и "Не возвращайся", - гласили некоторые плакаты.

Недели общенациональных протестов вынудили президента Израиля представить компромиссный план. Он предусматривает существенное ограничение возможностей Кнессета принимать основные законы, изменение состава комиссии по выбору судей, но таким образом, чтобы не дать коалиции структурированного большинства.

По словам президента, страна движется к гражданской войне и находится "на расстоянии вытянутой руки от пропасти".

Ицхак Герцог, президент Израиля:

— План, который я представляю сегодня, - это золотая середина, которая объединяет правильным, достойным, сбалансированным и конструктивным образом представления, убеждения, тревоги и опасения. Он отражает наибольшее пространство для согласия и общности взглядов. Мой компромисс — это компромисс не президента, а народа.

Правящая коалиция во главе с Нетаньяху поспешила отвергнуть предложенный президентом план, не увидев в нем "необходимого баланса между ветвями власти".

В то же время Кнессет уже одобрил в первом чтении законопроект, который, среди прочего, позволит законодателям отменять решения Верховного суда простым большинством голосов.