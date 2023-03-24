Обещание Нетаньяху "устранить раскол в нации" не убедило протестное движение

"Я сделаю все, чтобы нормализовать обстановку и устранить раскол в нации, потому что мы семья". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации через несколько часов после того, как его парламентская коалиция приняла первый из серии законов в рамках судебной реформы.

Теперь о неспособности израильского лидера исполнять свои обязанности смогут заявить лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 2/3 министров. Аналогичное решение Кнессет может принять при поддержке 90 из 120 депутатов.

При этом в обращении Нетаньяху не сообщил, как именно он намерен "устранить раскол в нации", если отказывается замораживать судебную реформу.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

— Я считаю возможным провести реформу, которая даст ответ обеим сторонам. Реформа, которая восстановит правильный баланс между ветвями власти, а с другой стороны, сохранит, и я бы даже сказал, не только сохранит, но и выделит индивидуальные права каждого гражданина страны.

Расплывчатые обещания израильского лидера были быстро отвергнуты протестным движением, которое заявило, что продолжит противодействовать "попытке Нетаньяху стать диктатором".

Протестующие перекрыли движение на основных магистралях и вступали в стычки с полицией в ходе продолжающихся беспорядков. Полиция применила водометы для разгона толпы, и десятки людей, включая лидеров протестного движения, были задержаны.

План правительства по изменения судебной системы вверг страну в один из самых тяжелых внутренних кризисов.