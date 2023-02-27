Дорогая Олимпиада в Париже

Дорогая Олимпиада в ПарижеКомментарии
Олимпийские игры 2024 года в Париже были названы французским правительством недорогими и доступными для широкой публики.
Первый раунд продажи билетов был запущен 13 февраля, и пока их могут купить только те, кто был выбран в лотерее. Но для немногих счастливчиков реальность оказалась совсем не такой, как обещало правительство. Пользователи социальных сетей бурно выражали свой гнев и разочарование, особенно когда речь зашла о ценах.
Так, этот пользователь Twitter написал: "Билеты на стадион стоят 90 евро, самые дешевые, или 170-385 евро за один билет на вечерний сеанс. Я платил 60 фунтов за билеты на Лондон-2012. Я большой поклонник легкой атлетики, но это неразумно".
Столкнувшись со шквалом критики, президент организационного комитета Тони Эстанне заявил французскому радио RTL, что Олимпийские игры в Париже не дороже лондонских 2012 года.
Правда ли это? И как цены на ОИ-2024 выглядят на фоне предыдущих Олимпийских игр в Токио, Рио и Лондоне?
Если посмотреть на отчет Лондонской Ассамблеи об Олимпиаде 2012 года, то можно увидеть, что почти 2,5 миллиона билетов были проданы по цене менее 20 фунтов. Мы взяли средний обменный курс в 2012 году, который в то время составлял примерно 25 евро. Так что это немного дороже, чем в Париже, где будет продан всего 1 миллион билетов по 24 евро.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро было обещано 3,8 миллиона билетов по цене меньше 18 евро.
На Играх 2020 года в Токио самые дешевые билеты стоили примерно 21 евро
Как видим, цены Парижа вполне схожи с предыдущими Олимпийскими играми, за исключением Рио.
Но у этих расчетов есть предел. Во-первых, нужно учитывать уровень инфляции, евро сейчас не стоит столько, сколько в 2012 году. А во-вторых, нужно иметь в виду разницу в цене в разных странах, поскольку большинство билетов предназначено для местного населения.
По данным Всемирного банка, средняя годовая зарплата в Бразилии составляет примерно 5 500 евро, в то время как во Франции и Японии - 30 000 евро, так что разница здесь действительно большая.
Второй этап продажи билетов на Игры 2024 года в Париже начнется 11 мая. А регистрация открывается 15 марта.