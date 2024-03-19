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Россияне и белорусы не примут участие в церемонии открытия ОИ-2024

Олимпийская символика перед штаб-квартирой МОК
Олимпийская символика перед штаб-квартирой МОК Авторское право Laurent Gillieron/MTI/MTVA
By Кнарик Хачатрян
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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в параде на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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Международный олимпийский комитет исключил участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады в Париже этим летом. Спортсменам из двух стран будет разрешено присутствовать на мероприятии 26 июля только в качестве зрителей. 

Ожидается, что примерно 58  россиян и белорусов будут допущены к соревнованиям, но лишь в нейтральном статусе, а не под своими национальными флагами. Они не должны публично поддерживать вторжение России в Украину и принадлежать к военным или государственным ведомствам. 

Решение об участии российских и белорусских атлетов в церемонии закрытия Олимпийских игр 11 августа МОК примет позднее.

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