"О спорт, ты - мир": пустят ли россиян и белорусов на Олимпиаду в Париж?

Судьба участия российских спортсменов в Парижской Олимпиаде будет решаться в эти дни в швейцарской Лозанне.

Вопрос о санкциях и статусе спортсменов из России и Беларуси будет в центре внимания заседания Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК), которое пройдёт 28-30 марта. МОК обсудит результаты серии консультаций, проведённых с национальными олимпийскими комитетами (НОК), международными федерациями (МФ) и представителями спортсменов на тему солидарности с Украиной.

Санкции за допинг: российский спорт в центре скандала

Злоключения российских спортсменов начались ещё в декабре 2019 года, когда исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и принял решение отстранить российскую сборную от крупных соревнований на четыре года. Москва тогда подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сокративший срок наказания до двух лет, в течение которых российские спортсмены не могли выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады (Токио-2021, Пекин-2022) и чемпионаты мира. Такая схема уже использовалась на ОИ 2018 года в Южной Корее.

АРХИВ: Российский национальный флаг развевается рядом с олимпийским флагом во время церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Matthias Schrader/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Война и новые санкции

Запрет должен был действовать до 16 декабря 2022 года, причём в отличие от корейской Олимпиады, российские спортсмены должны были получить право добавить на форму цвета своего флага и название страны с надписью "нейтральный спортсмен" на английском не меньшим шрифтом.

Но почти за год до этой даты 24 февраля 2022-го Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Сразу после этого 28 февраля Исполком МОК опубликовал Заявление , в котором попросил федерации по возможности отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в междунродных соревнованиях и не проводить чемпионаты в РФ и в Беларуси "в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников".

Международные федерации начали отстранять россиян от турниров с формулировкой, которую использовал МОК. Некоторые - как, например, Международная федерация гимнастики (FIG) - сначала разрешила командам и спортсменам из РФ выступать в нейтральном статусе, но через некоторое всё-таки официально отстранила их. Так поступила и Международная федерация плавания (FINA).

Противники нейтрального статуса считают, что он узаконит ситуацию "business as usual" Jean-Christophe Bott/' KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

В каких видах спорта могут продолжать соревноваться россияне?

В нейтральном статусе спортсменам из РФ было разрешено выступать в международных соревнованиях в теннисе, велоспорте, автоспорте, дзюдо, самбо и шахматах ( сборные были дисквалифицированы).

Через месяц после начала отстранения осталось крайне мало видов спорта, в которых российские спортсмены всё ещё имеют право выступать. Почти без ограничений выходят на корт теннисисты. Хотя сборная РФ отстранена от командных турниров - таких, как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг - в индивидуальном порядке в нейтральном статусе россияне выступают без ограничений. Уже после введения санкций Даниил Медведев сумел возглавить рейтинг ATP.

В дзюдо команда РФ смогла выступить на турнире "Большого шлема" в Улан-Баторе в июне 2022, но не была допущена на чемпионат мира в Ташкенте. А российские самбисты приняли участие в ЧМ в Бишкеке в ноябре 2022 года.

Продолжают выступать россияне и в шахматных турнирах, где также запрет наложен лишь на национальную команду. Как и в теннисе, гроссмейстеры могут выступать без особых проблем в нейтральном статусе. Персональный запрет получил лишь Сергей Карякин, который публично пошёл против ФИДЕ.

В UFC также разрешили участвовать бойцам из России. Глава организации Дана Уайт не стал следовать указаниям МОК, чтобы избежать больших убытков.

Меньше всего проблем, пожалуй, у российских лучников. Их лишили флага и гимна, но разрешили выступать.

Похожая ситуация и в киберспорте. Официального общего решения пока не было, и какие-либо санкции применяют лишь организаторы турниров. Россиян, к примеру, не допустили до участия в турнирах по FIFA, Apex Legends, Warcraft 3. В других соревнованиях киберспортсменам и командам из РФ разрешают участвовать лишь в нейтральном статусе.

АРХИВ: Российский национальный флаг развевается рядом с олимпийским флагом во время церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Matthias Schrader/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Они отказались сами

Международная автомобильная федерация (ФИА) также разрешила участвовать в турнирах российским пилотам. Но перед стартом им нужно было подписать документ о нейтральности. Гонщики отказались, и получилось, что решение они приняли сами.

Международная федерация по дзюдо приостановила полномочия Владимира Путина в статусе почётного президента организации и отменила ряд турниров в РФ, но разрешила российским спортсменам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Однако Федерация дзюдо России 28 февраля 2022 года сама объявила о приостановке участия россиян.

Поедут ли россияне в Париж?

25 января 2023 Международный олимпийский комитет опубликовал заявление "О солидарности с Украиной, санкциях в отношении России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран", в котором говорилось, что российские и белорусские спортсмены в индивидуальном порядке смогут принимать участие в ОИ в Париже на определённых условиях: