Смогут ли РФ и Беларусь принять участие в Олимпиаде-2024?

Увидим ли мы российских и белорусских спортсменов в нейтральной форме на Олимпиаде в Париже? Международный олимпийский комитет (МОК) пока не вынес решения по этому вопросу, а квалификации по многим олимпийским дисциплинам уже идут полным ходом.

Ничто не гарантирует присутствия России и Беларуси на Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Что ждёт спортсменов?

"МОК пытается найти золотую середину, допустив спортсменов из России и Беларуси как нейтральных спортсменов. Но поскольку многие федерации и национальные олимпийские комитеты сопротивляются, я думаю, мы увидим очень ограниченное присутствие спортсменов из этих двух стран", - говорит Даниэль Райх, доцент Джорджтаунского университета в Катаре и автор научных исследований в области политики и спорта.

Нейтральный статус - ещё не всё

В марте МОК рекомендовал допускать исключительно в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов, не поддерживавших публично войну в Украине и не связанных с армией.

"МОК дал понять, что никто из тех, кто служил в армии, кто публично поддерживал войну, не будет допущен к Олимпиаде. Таким образом, планка уже достаточно высока, поскольку многие российские спортсмены связаны с российской армией", - объясняет Райх.

Но многие федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования. При этом рекомендации Международного олимпийского комитета не распространяются на Олимпийские игры.

"Слишком много сопротивления не только со стороны Украины, но и со стороны некоторых стран, которые проводят квалификационные соревнования, таких как Польша, со стороны ряда национальных олимпийских комитетов, особенно из Европы и Северной Америки, а также со стороны некоторых влиятельных федераций, таких, как легкоатлетические", - говорит Даниэль Райх.

РФ и Беларусь приглашения не получили

Среди десяти международных федераций, которые последовали рекомендации МОК, фехтование, велосипедный спорт, дзюдо или тхэквондо немедленно санкционировали их возвращение, даже если это означало перенос чемпионата Европы по фехтованию из Польши в Болгарию (Варшава отказала россиянам в выдаче виз), а Чемпионаты мира по дзюдо и тхэквондо прошли без украинцев, которых их правительство попросило бойкотировать эти два соревнования.

"Мы не увидим российских спортсменов в командных видах спорта, таких как футбол и баскетбол, - поясняет Рейхе, - потому что квалификационные соревнования уже состоялись. Мы, скорее всего, не увидим российских и белорусских спортсменов в таких видах спорта, как легкая атлетика, где сопротивление их возвращению слишком велико. Но есть виды спорта - например единоборства - которые позволяют российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях".

While IOC President Thomas Bach symbolically invited 8 National Olympic Committees (NOCs) & the IOC Refugee Olympic Team to @Paris2024 in a ceremony earlier today, 200+ invitations personally signed by the President went out by mail to NOCs around the world.#1YearToGopic.twitter.com/U80WqF1ZIO — IOC MEDIA (@iocmedia) July 26, 2023

На этой неделе, за год до открытия Олимпиады в Париже, МОК уже произвёл традиционную рассылку приглашений на Игры в национальные олимпийские комитеты (НОК) . Приглашены 203 страны, за исключением России и Беларуси, а также Гватемалы, чей НОК был приостановлен с октября 2022 года из-за проблем с политическим вмешательством.

Спорт и политика - вещи совместные?

Эксперты предполагают, что МОК примет решение как можно позже, скорее всего весной 2024 года, и даже отвечающие критериям спортсмены могут не успеть пройти квалификацию. Насколько правомочны подобные действия? И не нарушают ли они принцип разделения спорта и политики?

28 июля глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет в действиях "в интересах Украины" после того, как МОК призвал "проявлять чуткость" к украинским спортсменам.

Ukraine Olympic Committee president shares a letter from IOC President Thomas Bach saying that fencer Olga Kharlan will be given an Olympic spot if she is unable to qualify for the Paris Games after her DQ from world championships. https://t.co/4juRc3cYMUpic.twitter.com/ICLlrlBvw5 — Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 28, 2023

"МОК (…) стал на сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны", — написал Поздняков в заявлении, опубликованном в Telegram, отреагировав на дисквалификацию украинской саблистки, которая отказалась пожать руку своей соперницы из России после победы над ней на чемпионате мира по фехтованию.

Дэниел Райх:

"Президент Томас Бах прав, когда говорит о том, что в мире насчитывается около 70 конфликтов. Мы должны ответить на вопрос: где провести черту. /.../ Конечно, вторжение в Украину - это очень грубое нарушение международных принципов и стандартов со стороны России. Но есть и ряд других конфликтов.

Международный спорт должен быть ареной, где встречаются все, независимо от национальности, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации и т. д. Но, конечно, это очень критическое решение и ситуация. Мы должны принять чувства украинского народа и спортсменов, которые не хотят соревноваться с теми, кто вторгся в их страну. /.../ Но опять же, это не единственный конфликт в мире. И не следует также забывать, что многие российские и белорусские спортсмены против войны.

Поэтому МОК здесь пытается найти компромисс, который устроил бы всех. И часто, когда вы пытаетесь угодить всем, некоторые люди говорят, что вы всё сделали неправильно".