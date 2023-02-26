"Важным шагом" против "военной промышленности и финансового сектора террористического государства", "против пропагандистов, которые утопили российское общество во лжи и пытаются распространить свою ложь по миру" - назвал 10-й пакет санкций Евросоюза президент Украины.

Принятый в субботу документ вводит санкции в отношении 87 физических лиц и 34 организаций, тем или иным образом способствующих войне России против Украины. Среди них "Альфа-банк" - крупнейшее в РФ частное финансовое учреждение; заместители министров, правительственные чиновники, лица, ответственные за депортацию и принудительное усыновление украинских детей, а также новые члены Совета Федерации. Всем им будет запрещен въезд в ЕС, а европейские активы заморожены. В 10-м списке фигурируют и 11 сотрудников ЧВК "Вагнер", девять в Африке и два в Украине, и семь связанных с группой организаций.

В субботу в ВСУ сообщили о 27 российских авиаударах и 75 обстрелах из реактивных систем залпового огня за последние сутки, добавив, что российские наступательные усилия по-прежнему сосредоточены на южной Херсонской области.

На восточном фронте, в городе Угледар Донецкой области продолжаются обстрелы. В этом бывшем оплоте угледобычи, сегодня проживают около 1 000 человек. Здесь не осталось ни одного уцелевшего здания, нет питьевой воды и электричества. Волонтёры помогают тем, кто остался, несмотря ни на что.

"А нам некуда ехать. Это наша земля, наш дом. Куда я поеду?" - говорит местная жительница Зоя.

Алина, другая жительница Угледара: Ребята возят нам воду и хлеб, спасибо им за это, а остальное вы все видите.

Журналист: А что вы едите?

Алина: Что привезут, то и едим.

Светлана угощает волонтёров горячим супом и объясняет, что не может уехать, так как родители старые совсем одни. В их квартире всего 5 градусов.

В Угледаре почти не было видно украинских военнослужащих, но артиллерийские обстрелы российских позиций слышны постоянно, как и встречный огонь. Приезжающие в город волонтёры не снимают бронежилетов и касок, потому что Угледар остаётся зоной боевых действий.