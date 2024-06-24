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Ольга Стефанишина: «Украина не требует особого отношения»

Ольга Стефанишина, заместитель премьер-министра Украины.
Ольга Стефанишина, заместитель премьер-министра Украины. Авторское право Alex Babenko/AP
Авторское право Alex Babenko/AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Главный переговорщик Киева считает, что процесс вступления в ЕС необратим

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По словам Ольги Стефанишиной, заместителя премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, решение о начале переговоров о вступлении в ЕС на этой неделе — «большой день» для её страны.

«Это волеизъявление украинского народа. И это необратимо. Вы видели, как украинцы отстаивали свой выбор», — сказала Стефанишина, выступая в воскресенье в Киеве.

Это было её первое интервью на посту главного переговорщика по вступлению в ЕС.

В пятницу страны-члены ЕС согласились начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, преодолев сопротивление Венгрии, которая 1 июля примет председательство ЕС. Процесс вступления для каждой страны индивидуален и может занять годы. Турция начала переговоры о вступлении почти два десятилетия назад и до сих пор ждёт полного членства.

Исторический шаг

Стефанишина возглавит правительственную делегацию на официальном открытии переговоров. Она должна состояться в Люксембурге во вторник. Ожидается, что на церемонии выступит президент Украины Владимир Зеленский, но Стефанишина не уточнила, прибудет ли он лично или обратится по видеосвязи.

Зеленский назвал принятое в пятницу решение историческим шагом: «Украина есть и всегда будет частью Единой Европы».

Исследование общественного мнения, проведенное Европейским парламентом в начале этого года, показало, что граждане ЕС в целом поддерживают заявку Украины, но в меньшей степени поддерживают ускорение этого процесса.

Стефанишина заявила, что Киев и не требует особого к себе отношения:

«Украина движется быстро, не пропуская ни одного элемента процесса и не прося ни о каких скидках».

Россия использовала экономическое давление и военную силу, чтобы попытаться воспрепятствовать стремлению бывшей советской республики присоединиться к западным альянсам.

После протестов десятилетней давности правительство встало на курс более тесных связей с ЕС и оказалось на пути столкновения с Россией.

«Это большой день для всех, — говорит Стефанишина. — Прошло около двух лет с тех пор, как Украина подала заявку на вступление в ЕС. Война всё ещё продолжается, но вступление начинается прямо сейчас».

38-летняя Стефанишина с двадцати лет работала на государственной службе и правительственных должностях. В состав её делегации на переговорах с ЕС входят 35 человек.

Стремление к ЕС

В 2019 году Украина изменила конституцию, включив в неё европейский курс. 28 февраля 2022 года — через пять дней после начала полномасштабного российского вторжения — подала официальную заявку на вступление в ЕС.

Украина в случае вступления обогнала бы Францию и стала бы крупнейшим членом блока, сместив центр тяжести на восток.

Вместе с Молдовой она стоит в длинной очереди наряду с другими кандидатами — Албанией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Черногорией, Северной Македонией, Сербией и Турцией. Некоторые из них стремятся в Европу уже несколько десятилетий.

Киев надеется присоединиться к 2030 году.

Хотя Украину хвалят за прогресс, достигнутый с момента подачи заявки, ей ещё предстоит провести десятки институциональных и правовых реформ. В верхней части этого обширного списка — меры по борьбе с коррупцией, масштабные реформы государственного управления, судебной системы и правил ведения бизнеса.

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Более 1000 человек в Украине уже вовлечены в этот процесс, который не будет прерываться и летом.

«Следующие полгода будут решающими для переговорщиков», — подчеркнула Стефанишина, добавив, что Украине необходимо разработать чёткую дорожную карту реформ.

«Процесс вступления — главный приоритет нашего президента. Украина немного одержима процессом вступления в ЕС».

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