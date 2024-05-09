Глава Европарламента приехала в Киев

By Euronews

По словам Метсолы, которая отметила День Европы в Киеве, путь Украины в ЕС "будет сложным"

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В День Европы председатель Европарламента Роберта Метсола приехала в Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Снова в стране отважных. В Киеве в День Европы", — сообщила Метсола в соцсетях.

Роберту Метсолу на железнодорожном вокзале встретил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Он отметил, что Европейский парламент "находится в авангарде поддержки Украины".

"Это был первый институт в ЕС, который выступил за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Европейский парламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия Украине и усилении санкционного давления против России", — заявил Стефанчук.

На совместной пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил, Украина "выполнила все условия для того, чтобы в июне были утверждены переговорные рамки и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз".

Президент Украины также предположил, что Беларусь в будущем может стать частью ЕС. "Европа — это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", — сказал Зеленский.

Роберта Метсола полагает, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца первого полугодия 2024 года.

"Путь к вступлению безусловно будет сложным и украинский путь во многом является уникальным, потому что нужно учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры, экономики, но Европейский парламент, ЕС будут готовы помогать", — цитируют слова главы Европарламента украинские СМИ.

На пресс-конференции Зеленский также сообщил журналистам, что армия РФ накапливает свежие силы на разных направлениях, пользуясь заминкой с поставкой военной помощи Украине.

"Как только поставки оружия дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства. Безусловно, пользуясь этим моментом, они увеличили свои войска на севере, на востоке нашего государства. Повсюду. Харьковский регион, Сумской регион. Они везде что-то увеличивают", — сказал Зеленский.