За семь месяцев боёв Бахмут превратился в город-призрак

Длящиеся уже 7 месяцев бои за Бахмут продолжаются и ситуация на местах остается неясной, поскольку Украина никак не комментирует российские заявления о захвате новых территорий в этом районе.

Однако кадры, опубликованные российским государственным информационным агентством РИА Новости, показывают, как самая продолжительная битва в российско-украинской войне превратила Бахмут в город-призрак.

Гуманитарная ситуация крайне тяжелая. Из довоенного населения в 80 тысяч человек пять тысяч жителей отказались или не смогли эвакуироваться.

Ранее съемку из города с масштабами разрушений показало агентство Associated Press.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала ибн Фархана Аль Сауда. Это был первый в истории официальный визит саудовского высокопоставленного лица в Украину.

Министр пообещал предоставить разрушенной войной стране гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Тем временем Украина опубликовала видеозапись с беспилотника, на которой видно, как ВСУ останавливают российские танки и другую военную технику на пути к донецкому Угледару. Этот город, также как и многие другие, оказался втянутым в изнурительную войну на истощение с российскими войсками.

Как сообщалось ранее, обе стороны готовятся к крупному наступлению. Ближайшие месяцы могут оказаться критически важными и изменить ход войны.