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Турция

После землетрясения: жизни и судьбы

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 Глеб Шатуновский
После землетрясения
После землетрясения   -  Авторское право  OZAN KOSE/AFP or licensors

Пыль, холод, неизвестность - в таких условиях находятся тысячи жителей города Пазарджык в провинции Хатай, которые лишились дома после разрушительного землетрясения.

Семья этого человека уже живет в новой реальности.

"Мой дом, моя машина... Я автомеханик. У меня все пропало. Ни денег, ни дома".

Семья Гооду живет не в тепле и комфорте своего дома, а во временных палатках. Всего за считанные секунды их жизнь перевернулась. Однако несмотря на тяжелые условия, они встречают нас с типичным местным гостеприимством. Здесь находится вся семья - дяди, тети, дети и внуки. У них не осталось ничего, но они рады, что остались живы.

Другая семья, но те же горести. Бадар рассказывает, что эти одеяла - гуманитарная помощь, они используют их как крышу, чтобы сохранить тепло. А внутри, несмотря на опасность, горит огонь. Эта семья обращается к миру по-английски:

Help me, help me!