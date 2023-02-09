В Антакье ждут помощи

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Уже четыре дня прошло с тех пор, как на Турцию обрушилось землетрясение магнитудой 7,8 и серия афтершоков. Эта страница истории стала одной из самых мрачных за последние десятилетия. Многие выжившие в этом районе остаются без крова, электричества, водопровода, отопления и горючего. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что масштабы кризиса будут расширяться. Многие люди сейчас участвуют в поисково-спасательных работах, в то время как другие просто ждут возможности вернуться в свои разрушенные дома, чтобы забрать что-то необходимое и важное. Они ждут новостей о судьбе своих близких и пытаются осознать, как изменилась их жизнь в минувший понедельник".

Антакья превратилась в развалины. Десятки тысяч человек лишились крова. Почти каждый выживший здесь спасся чудом. Практически все здесь потеряли родных, близких и знакомых. Под обломками зданий гибли целые семьи.

Касым Гюндуз, житель Антакьи:

"Мы обняли друг друга. Мы не успели помянуть имя бога и пять раз, как дом накренился, потом обратно, и всё рухнуло, мы полетели вниз. Моего сына звали Хикмет. Я позвал его, и он ответил. Я сказал ему набраться терпения. Мою жену звали Шефика. Я звал её: «роза моя, роза!» Потом я позвал: «Шефика!» Но в ответ я ничего не услышал, ни звука. Не дай бог никому такого. Мы были женаты 52 года, нашему младшему сыну 42".

Останки сына уже нашли. Жену Касыма, Шефику, всё ещё ищут, поэтому он не уходит от развалин своего дома. На улицах Антакьи — тысячи таких людей. Все они пока живут под открытым небом, в импровизированных убежищах и самодельных палатках, несмотря на холод, дождь и снег.

Большинству из них некуда возвращаться. А многие просто боятся вновь оказаться под крышей, хоть своей, хоть чужой — у них ещё свежи воспоминания о трагической ночи.

"Моя жена мне сказала, — «Дом трясётся!» Я ответил, — «Да не может быть!» Потом посмотрел вверх — и увидел, как на нас падают колонны и балки. Все три этажа рухнули прямо на нас".

Спасатели работают на пределе сил, многие спят прямо рядом с развалинами, которые разбирают. Но рук на всё не хватает, в том числе из-за беспрецедентных масштабов трагедии — разрушены многие сотни населённых пунктов.

Но многие упрекают и власти Турции за медлительность и недостаточные усилия по оказанию помощи, которая хоть и прибывает в пострадавшие районы, но медленно и в недостаточных объёмах.

Всемирная организация здравоохранения на этом фоне предупреждает об опасности эпидемий. Всего, по данным ООН, последствия стихии на себе ощутили 13,5 миллионов жителей Турции.