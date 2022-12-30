1668 убитых журналистов за 20 лет

1668 журналистов по всему миру погибли за последние 20 лет. Такую статистику опубликовала организация "Репортёры без границ". Самые опасные для них страны — Ирак и Сирия, каждый третий погиб именно там.

В одном только уходящем году погибли 57 сотрудников СМИ, 49 пропали без вести, а 533 оказались за решёткой.

8 журналистов погибли во время боевых действий на территории Украины; зоны конфликтов унесли множество жизней корреспондентов, но по данным "Репортёров без границ", "мирные" страны даже более опасны: своей жизнью рискуют журналисты, расследующие деятельность коррупционеров и организованной преступности. В этом смысле самыми опасными государствами оказались американские: Мексика, Бразилия и Колумбия.

Россия считается самой опасной для журналистов страной Европы. Сотрудники СМИ там подвергаются систематическим преследованиям и нападениям.

В Западной Европе одну из высших строчек занимает Франция, но лишь из-за единственного нападения исламистов на редакцию "Шарли эбдо" в 2015-м, когда были убиты 12 журналистов.