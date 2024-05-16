ЕС согласовал запрет российских и пророссийских СМИ

By Euronews

Санкции будут введены в рамках борьбы с российской пропагандой

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Представители Евросоюза согласовали запрет трёх российских СМИ, в рамках борьбы с российской пропагандой. Это правительственная «Российская газета», агентство РИА «Новости», которое также входит в структуру правительства, и газета «Известия».

Также запрет коснётся базирующегося в Праге интернет-портала Voice of Europe, который называют пророссийским.

Распространение материалов всех этих СМИ любым способом в ЕС будет запрещено.

Меры против этих изданий будут официально включены в 14-й пакет антироссийских санкций, который предполагается согласовать до июля этого года.

ЕС уже запретил распространение на своей территории материалов более чем десятка крупных российских СМИ.

В Москве уже отреагировали на новый шаг Брюсселя: в российском МИДе заявили, что «ответные меры придётся ощутить» западным корреспондентам. Кремль после начала полномасштабного вторжения в Украину также запретил или серьёзно ограничил деятельность зарубежных СМИ.