ISW о стратегических успехах Украины под Херсоном

Битва за Херсон не окончена, но российские силы вступили в новую фазу войны – приоритет теперь отдается организованному отводу войск на левый берег Днепра и замедлению продвижения ВСУ вместо попыток полностью остановить украинское контрнаступление. С такой оценкой выступили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Наступление ВСУ на Херсонском направлении, начавшееся в августе, вероятно увенчалось успехом: это была скоординированная кампания по перехвату инициативы с целью заставить российские силы отступить за Днепр без необходимости проведения крупных наземных операций.

Как отмечают аналитики Института, в течение нескольких месяцев украинцы прицельно и слаженно атаковали районы сосредоточения российских сил и техники, склады и другие военные объекты, логистические узлы по всей Херсонщине, а также вывели из строя мосты.

В сводке Минобороны Великобритании говорится об уязвимости россиян при пересечении Днепра в условиях ограниченного количества переправ. Вполне вероятно, что отступление займёт не один день, а отходящие силы прикроют артиллерийским огнём с оборонительных позиций.

Американские военные аналитики не считают, что объявленное российское отступление является ловушкой, призванной заманить украинские войска в тяжёлые бои за областной центр, как это ранее предполагали некоторые украинские и западные источники.

Ранее эксперты ISW неоднократно указывали на признаки того, что Россия постепенно уходит с западного берега Днепра. Российские командование, конечно, будет стремиться воспрепятствовать продвижению ВСУ для поддержания упорядоченного отхода, и некоторые подразделения могут остаться для боёв в самом Херсоне, но эти действия будут лишь средством достижения основной цели – вывести как можно больше российских солдат, несмотря на давление со стороны украинцев.

Командующий российской армией в Украине генерал Суровикин, в частности, заявил, что половина личного состава, выведенного с западного берега Днепра, будет переброшена на другие фронты. Тем не менее потеря Херсона, скорее всего, не позволит России реализовать свои стратегические планы – в частности, проложить сухопутный коридор до Одессы.