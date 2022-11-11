Украина: карта боевых действий по данным ISW (11 ноября)

Херсон возвращается под контроль Украины. Украинская военная разведка сообщила, что обратилась к российским военным, которые остались в Херсоне после вывода войск, с предложением сдаться.

Министерство обороны России заявило, что "Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено". В Кремле отрицают, что вывод войск стал провалом, и называют его "передислокацией".

Но по заявлениям Института изучения войны, Украина сейчас удерживает инициативу и находится в процессе достижения важной победы в Херсонской области и в городе — единственном областном центре, захваченном Россией с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

У России в регионе было до 40 тысяч солдат, половина их которых была расположена на западном берегу Днепра и вокруг Херсона. Единственный ближайший путь, связывавший Херсон с восточным берегом Днепра, Антоновский мост, был уничтожен. Вот фотография украинского общественного "Суспiльне". Следующая переправа через Днепр, также повреждённая, находится более чем в 70 км от Херсона.

По данным Институа изучения войны, большая победа Украины в Херсонской области будет не последней. Сражения будут продолжаться на южной оси; в Бахмуте Донецкой области — единственном районе, где российские силы ещё предпринимают значительные попытки наступления; и на севере Луганской области, где украинские силы продолжают контрнаступление.

Операции России по захвату этих четырёх регионов, которые она объявила аннексированными, достигли кульминации несколько месяцев назад, и российские силы уверенно держат оборону на большей части линии фронта.

По данным Института изучения войны, российские официальные лица заняты подготовкой 120 тысяч призывников, которых отправят на передовую весной. Украинские войска, вероятно, стремятся освободить как можно больше оккупированных территорий до того, как будут развёрнуты эти российские подкрепления.

В Институте не считают, что боевые действия прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды.

Она может нанести непропропорциональный урон плохо экипированным российскими войскам, но хорошо оснащённые украинские войска вряд ли прекратят контрнаступательные операции после прихода зимы и могут, наоборот, воспользоваться преимуществами погоды для наступления по замерзшей земле.