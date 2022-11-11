Украинская армия приближается к окраинам Херсона по мере отступления российских войск, о котором было объявлено ранее.

Накануне стало известно об освобождении ключевого города Снигирёвка в Николаевской области, что открывает для ВСУ прямой путь на Херсон.

В освобожденные населенные пункты, такие как Великая Александровка в Херсонской области, вслед за армией идут силы Нацполиции, а также саперы.

Первое и основное (после деоккупации) — это разминирование. Оккупанты оставили после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Я часто слышал оценки, что очистка Украины от российских мин займет десятилетия. Мы не можем столько ждать. Мы должны сделать за несколько лет то, на что в других странах мира после боевых действий могут уйти десятилетия Владимир Зеленский президент Украины

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который будет включать "важные вклады в противовоздушную оборону", такие как ракеты для систем ПВО Hawk, американские системы ПВО Avenger Авенджер, оснащенные ракетами Stinger.

В Украине продолжаются ремонтные работы на поврежденных в результате российских обстрелов объектах энергетической инфраструктуры.

По всей стране продолжаются плановые отключения электричества. Наибольший объем ограничений коснется Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что электроснабжение в стране можно возобновить в более комфортных для населения графиках через несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов.