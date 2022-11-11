Украинская армия приближается к окраинам ХерсонаКомментарии
Украинская армия приближается к окраинам Херсона по мере отступления российских войск, о котором было объявлено ранее.
Накануне стало известно об освобождении ключевого города Снигирёвка в Николаевской области, что открывает для ВСУ прямой путь на Херсон.
В освобожденные населенные пункты, такие как Великая Александровка в Херсонской области, вслед за армией идут силы Нацполиции, а также саперы.
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который будет включать "важные вклады в противовоздушную оборону", такие как ракеты для систем ПВО Hawk, американские системы ПВО Avenger Авенджер, оснащенные ракетами Stinger.
В Украине продолжаются ремонтные работы на поврежденных в результате российских обстрелов объектах энергетической инфраструктуры.
По всей стране продолжаются плановые отключения электричества. Наибольший объем ограничений коснется Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что электроснабжение в стране можно возобновить в более комфортных для населения графиках через несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов.