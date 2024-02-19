Авдеевка под контролем российских сил

By Euronews

Украинские власти заявили о начале расследования предполагаемого расстрела шестерых безоружных украинских солдат российскими военными в Авдеевке.

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Российские военные взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод. Об этом в понедельник заявило министерство обороны России. Как сообщил в ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский, Украинские подразделения вышли из Авдеевки, чтобы избежать окружения после нескольких месяцев ожесточенных российских атак.

Тем временем Киев заявил о начале расследования предполагаемого расстрела шестерых безоружных украинских солдат российскими военными в Авдеевке и еще двоих в селе неподалеку.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам сказал, что только вместе, в единстве, можно выиграть эту войну.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Только Украина может остановить Путина и создать условия для того, чтобы он понес наказание за все зло, которое он совершил. Но чтобы Украина добилась этого успеха – защитила свою землю, свой народ и нашу общую истину, всех в свободном мире – Украина не должна оставаться одна".

Российские силы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Постоянно подвергается обстрелам освобожденный от оккупации Херсон.

В Токио на конференции по восстановлению Украины премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил готовность его правительства поддерживать Украину в защите ее свободы и независимости, а также при восстановлении страны.