В Европе опасаются дефицита солярки

В Европе опасаются острой нехватки дизельного топлива: Евросоюз планомерно отказывается от импорта российской нефти, а значительную часть солярки производили именно из неё.

В Нидерландах — стране с мощной нефтеперерабатывающей промышленностью — обещают помогать соседям.

Эрик Клостер, директор компании VEMOBIN:

"Нидерландам это не грозит. У нас ситуация очень выгодная. Мы производим в три-четыре раза больше, чем потребляем. Но, правда, в целом в Европе ситуация вызывает беспокойство. Запасы сокращаются. Мы ожидаем, что импорт дизтоплива и дальше будет сокращаться, что приведёт к росту дефицита".

Дизельное топливо на многих европейских заправках уже стоит дороже бензина. Число легковых дизельных машин в Европе стремительно сокращается уже несколько лет, но солярку активно используют транспортные компании. Из-за этого рост цен на горючее отражается практически на всех остальных продуктах и услугах.

Карен де Лахудер, генеральный директор BP Netherlands:

"Раньше около трети сырой нефти мы получали из России. Но мы немедленно прекратили закупки в конце февраля, когда возникла эта ужасная ситуация с Украиной".

Нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме, рядом с одним из крупнейших портов мира, сумел в краткие сроки найти замену российской нефти, и процесс производства почти не пострадал.

Но далеко не у всех европейских предприятий переход получается так же легко.