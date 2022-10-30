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мир

В Европе опасаются дефицита солярки

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 Euronews
Дизельное топливо широко используют транспортные компании, поэтому цена на него влияет практически на всё остальное
Дизельное топливо широко используют транспортные компании, поэтому цена на него влияет практически на всё остальное   -   Авторское право  Christophe Ena/The AP, 2020

В Европе опасаются острой нехватки дизельного топлива: Евросоюз планомерно отказывается от импорта российской нефти, а значительную часть солярки производили именно из неё.

В Нидерландах — стране с мощной нефтеперерабатывающей промышленностью — обещают помогать соседям.

Эрик Клостер, директор компании VEMOBIN:

"Нидерландам это не грозит. У нас ситуация очень выгодная. Мы производим в три-четыре раза больше, чем потребляем. Но, правда, в целом в Европе ситуация вызывает беспокойство. Запасы сокращаются. Мы ожидаем, что импорт дизтоплива и дальше будет сокращаться, что приведёт к росту дефицита".

Дизельное топливо на многих европейских заправках уже стоит дороже бензина. Число легковых дизельных машин в Европе стремительно сокращается уже несколько лет, но солярку активно используют транспортные компании. Из-за этого рост цен на горючее отражается практически на всех остальных продуктах и услугах.

Карен де Лахудер, генеральный директор BP Netherlands:

"Раньше около трети сырой нефти мы получали из России. Но мы немедленно прекратили закупки в конце февраля, когда возникла эта ужасная ситуация с Украиной".

Нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме, рядом с одним из крупнейших портов мира, сумел в краткие сроки найти замену российской нефти, и процесс производства почти не пострадал.

Но далеко не у всех европейских предприятий переход получается так же легко.