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мир

Рост цен на топливо и обвинения в спекуляции

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: АЗС в Италии, март 2022 года
Иллюстрационное фото: АЗС в Италии, март 2022 года   -   Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Европейцы все больше недовольны ростом цен на топливо, который им объясняют последствиями войны в Украине, звучат призывы усилить контроль за энергетическими компаниями.

В Италии бензин стоит уже больше 2 евро. Федерация управляющих автозаправками страны (Fegica) выступила за временное введение государственного регулирования цен.

Вот, что говорит жительница Рима: "Я заправляюсь бензином, это серьёзный удар по бюджету нашей семьи. Цены выросли вдвое. Вообще всё подорожало, например, коммунальные услуги. Это глобальная проблема".

Заправить бак в Боснии и Герцеговине стоит дешевле, чем в соседних странах. Ещё в марте правительство до конца года отменило акцизы на бензин, дизель, моторное масло, керосин и мазут, но далеко не все ощущают эффект от принятых мер.

Ситуацию прокомментировал житель боснийской столицы: "Я не уверен, что это всё из-за ситуации в Украине, возможно это рукотворный кризис мирового масштаба. Это ненормально, когда цены взлетели на 70 процентов, или даже больше".

По словам экономиста Фарука Хадзича, высокие цены на топливо приводят к кризису потребления:

Когда граждане ощущают экономическое давление, когда их доходы сжимаются, они меньше тратят на другие товары, в других сферах отмечается снижение прибыли, а это влечёт за собой рецессию.
Фарук Хадзич
Экономист

В Германии несмотря на государственные субсидии нынешние цены вызывают недовольство многих автомобилистов.

Газовые компании в Европе и по всему миру резко подняли цены. Я считаю, что рынки спекулируют на войне в Украине и прикрываются ей, взвинчивая тарифы. Поэтому у меня возникает вопрос: почему в этой ситуации бездействуют антимонопольные органы?
Томас Праусе
Управляющий директор компании Stadtwerke Greifswald

По утверждению специалистов, подозрительные ценовые манёвры на энергетических рынках отмечались ещё до начала войны в Украине, когда мировая экономика вновь оживилась после пандемии COVID-19.

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