Рост цен на топливо и обвинения в спекуляции

Рост цен на топливо и обвинения в спекуляцииКомментарии
Европейцы все больше недовольны ростом цен на топливо, который им объясняют последствиями войны в Украине, звучат призывы усилить контроль за энергетическими компаниями.
В Италии бензин стоит уже больше 2 евро. Федерация управляющих автозаправками страны (Fegica) выступила за временное введение государственного регулирования цен.
Вот, что говорит жительница Рима: "Я заправляюсь бензином, это серьёзный удар по бюджету нашей семьи. Цены выросли вдвое. Вообще всё подорожало, например, коммунальные услуги. Это глобальная проблема".
Заправить бак в Боснии и Герцеговине стоит дешевле, чем в соседних странах. Ещё в марте правительство до конца года отменило акцизы на бензин, дизель, моторное масло, керосин и мазут, но далеко не все ощущают эффект от принятых мер.
Ситуацию прокомментировал житель боснийской столицы: "Я не уверен, что это всё из-за ситуации в Украине, возможно это рукотворный кризис мирового масштаба. Это ненормально, когда цены взлетели на 70 процентов, или даже больше".
По словам экономиста Фарука Хадзича, высокие цены на топливо приводят к кризису потребления:
В Германии несмотря на государственные субсидии нынешние цены вызывают недовольство многих автомобилистов.
По утверждению специалистов, подозрительные ценовые манёвры на энергетических рынках отмечались ещё до начала войны в Украине, когда мировая экономика вновь оживилась после пандемии COVID-19.
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