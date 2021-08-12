Биотопливо из виски

Шотландские производители виски задумались об экологии. Одно из крупных предприятий намерено оптимизировать доставку алкогольной продукции к потребителям. Грузовики переоборудуют под использование биотоплива, которое, в свою очередь, планируют делать из отходов от производства виски, — рассказала в интервью AFP менеджер William Grant & Sons Кирсти Дагнан:

«В рамках этого проекта мы будет превращать пивной эль и дробину в газ, который послужит топливом. Таким образом мы сможем доставлять наши напитки, используя возобновляемые источники энергии со сверхнизким выбросом углерода. Так что это фантастический шаг вперёд как для нас, так и для всей отрасли».

В компании отмечают, что это важно не только для защиты окружающей среды. Директор William Grant & Sons Стюарт Уоттс связывает с переходом на собственное биотопливо надежды на сокращение расходов:

«Если учесть стоимость покупки грузовика, его эксплуатации и обслуживания в течение всего срока использования, а также стоимость топлива, то затраты на биогаз и дизель будут сопоставимы. Так что таким компаниям, как наша, интереснее использовать транспорт на биогазе, чем традиционные дизельные грузовики».

По оценкам экспертов предприятия, один грузовик, используемый для доставки шотландского виски, выбрасывает в атмосферу до 250 тонн CO2 ежегодно, а перевод на биотопливо может сократить этот показатель на 95%.