Протесты в Иране не ослабевают

В Иране вот уже почти месяц не прекращаются антиправительственные акции протеста. Несмотря на жестокие репрессии со стороны теократического режима, признаков, что манифестации утихнут нет.

По данным правозащитной организации Amnesty International, с начала протестов погибли по меньшей мере 108 человек. Давцать три из них - несовершеннолетние. Волна возмущения в Иране поднялась после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини, арестованной "полицией нравов" за неправильное ношение головного платка.

"Люди в Иране имеют право на мирный протест". "Жестокие репрессии должны быть немедленно прекращены. Протестующие - освобождены", - снова озвучил позицию ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Однако позиция Тегерана, которая называет акции "происками врага", не меняется.

Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана: "Они думали, что смогут выкорчевать дерево Исламской Республики. Это маленькое дерево сейчас превратилось в огромное. Любой, кто даже задумывается о том, чтобы вырвать это дерево с корнем, полностью ошибается".

Интернет в стране практически не работает, но это не мешает иранцам выходить на улицы. Активисты призвали к массовой акции в субботу 15 октября.