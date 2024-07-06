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Реформист Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

Масуд Пезешкиян выступает за восстановление сделки по ядерной программе Тегерана
Масуд Пезешкиян выступает за восстановление сделки по ядерной программе Тегерана Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Масуд Пезешкиян сменит на посту президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета

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Кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана. Об этом сообщил официальный представитель избиркома исламской республики Мохсен Эслами.

По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов - 53,6% от общего числа.

Представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов - 44,3%.

Согласно официальным данным, явка избирателей составила 49,8%. Во втором туре голосования, по словам Эслами, приняли участие 30,530 млн избирателей.

Внеочередные президентские выборы в Иране были проведены в связи с гибелью главы исполнительной власти страны. Президент исламской республики Ибрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту находились еще семь человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна.

Первый тур выборов, состоявшийся 28 июня, не выявил победителя, поскольку никто из участников президентской гонки не набрал больше 50% голосов.

Масуд Пезешкиян родился в 1954 году в Мехабаде. Окончил Университет медицинских наук Ирана по направлению "кардиохирургия". Во время войны с Ираком служил военным врачом. С 1994 по 1999 год возглавлял Тебризский университет медицинских наук, с 2001 по 2005 год работал на посту министра здравоохранения в правительстве реформиста Мохаммада Хатами. С 2016 по 2020 год занимал должность первого вице-спикера.

Пезешкиян дважды подавал документы для участия в выборах президента. В 2013 году он отозвал свою кандидатуру, поддержав Али Акбара Хашеми Рафсанджани, в 2021 году Совет стражей конституции не допустил Пезешкияна до участия в выборах. Одним из ключевых способов преодоления антииранских санкций Пезешкиян считает восстановление сделки по ядерной программе Тегерана через переговоры с США и другими западными странами. 

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