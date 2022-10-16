Пожар в иранской тюрьме на фоне антиправительственных протестов

По меньшей мере 4 человека погибли, 61 пострадал в результате пожара в тюрьме Эвин в Тегеране. Об этом заявили судебные власти исламской республики. 10 заключённых доставлены в больницы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее иранские госсми сообщили, что огонь вспыхнул из-за беспорядков на складе с одеждой, где произошли столкновения между заключенными и персоналом. Через несколько часов пожар был потушен.

На видеороликах, размещённых в социальных сетях, были слышны выстрелы и взрывы в районе Эвин.

Возле тюрьмы, в которой в частности содержатся антиправительственные активисты, собрался стихийный митинг. В воскресенье родственники заключённых продолжали находиться около пенитенциарного учреждения в надежде получить новости о своих близких.

Правозащитные группы неоднократно сообщали о жестоком обращении с людьми и даже пытках в тюрьме Эвин. Помимо оппозиционеров здесь отбывают сроки иранские журналисты, обладатели двойного гражданства, в том числе граждане Франции и США.

Трагедия произошла на фоне протестов в Иране, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини, которые длятся уже месяц. Демонстранты выступают против обязательного ношения хиджаба для женщин, полицейского насилия и политических репрессий.