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Франция

"Мы открыли краны, чтобы разрядить обстановку"

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 Euronews
Заправлять канистры в ряде регионов запрещено, но в бутылки иногда можно
Заправлять канистры в ряде регионов запрещено, но в бутылки иногда можно   -   Авторское право  Aurelien Morissard/The AP

Во Франции в воскресенье не прекращают забастовку сотрудники пяти НПЗ и топливных терминалов компании Total. Два профсоюза из трёх достигли соглашения с руководством о повышении зарплаты, третий же решил продолжать стачку. Тем не менее, в субботу бастующие разрешили бензовозам забрать топливо с одного из НПЗ на западе страны.

Фабьен Приве Сен-Ланн, секретарь ячейки CGT:

"Мы открыли краны, чтобы разрядить обстановку. Наша цель не в том, чтобы расколоть французов, создать напряженность, цель состоит в том, чтобы объединить французов вокруг одних и тех же требований. Мы хорошо понимаем людей, потому что, в отличие от министров и руководителей крупных компаний, мы живём так же, как и все".

Ранее французское правительство приказало части рабочих вернуться на места под угрозой штрафа и даже тюрьмы; тем не менее, по данным кабинета министров, в субботу в среднем 27% заправок страны испытывали заметные трудности с бензином. А в районе Парижа этот показатель доходил до 40%. Очень нелегко приходится тем, чья работа связана с передвижением на машине.

Орели Мартен, медсестра:

"Когда у меня семидневная рабочая неделя, мне нужно заправляться раз в неделю. Если у меня выдаются несколько выходных, то бака хватает дней на 10. Сейчас мне приходится сокращать поездки до минимума".

Во вторник, 18 октября, профсоюз CGT призвал провести общенациональную забастовку — на что уже положительно откликнулись сотрудники многих отраслей.