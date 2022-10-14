Кипр: энергетический кризис и инфляция

Резко возросшая стоимость жизни и подорожание энергоносителей беспокоят бизнес и семьи на Кипре. По данным Евростата, по дороговизне электроэнергии, поставляемой бытовым потребителям, Кипр занимает третье место после Франции и Косова. Рост счетов по сравнению с прошлым годом составляет около 60%.

Панайотис Теофанидис, владелец магазина оптики в центре Никосии, с трудом покрывает свои ежемесячные расходы.

"К сожалению, война началась и принесла значительные проблемы. Прежде всего, огромный рост цен на топливо и электроэнергию. Стоимость энергии невыносима. Мы сталкиваемся с ужасным дефицитом во всех секторах".

Правительство Кипра объявило о выделении пакета поддержки в размере 350 млн евро с целью смягчения последствий энергетического кризиса и повышения стоимости жизни. Тем не менее, малый бизнес сталкивается с серьезными проблемами, особенно в связи со стоимостью электроэнергии. Некоторые владельцы опасаются, что их магазины будут вынуждены закрыться. Уже несколько лет Саввас Олимпиос продаёт мороженое в центре Никосии.

"Здесь у нас было страшное повышение стоимости электроэнергии. За последние 2 месяца этот магазин площадью 27 м2 оплатил счета на 3260 евро! Я должен добавить, что наш бизнес упал на 30% по сравнению с 2019 годом, который был нашим лучшим годом до вспышки COVID-19".

Многие дома на Кипре оборудованы котлами, работающими на топочном мазуте, его стоимость уже выросла в два раза. А альтернативные варианты обогрева ненамного дешевле: цены на дрова для камина также выросли вдвое.

Апостолос Стайкос, Euronews:

"Как и во всей Европе, так и на Кипре граждан беспокоит инфляция, высокая стоимость жизни и энергии. Правительство приняло меры поддержки. Однако многие опасаются, что даже окончание войны в Украине не приведет к снижению цен на топливо и продукты".