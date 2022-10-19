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Кипр

Кипр: непогода превратила дороги в реки

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 Euronews
Непогода на Кипре привела к затоплению дорог
Непогода на Кипре привела к затоплению дорог   -   Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Проливные дожди и шквалистый ветер на Кипре привели к сбоям в энергоснабжении и нарушению работы аэропортов.

Подтопленными оказаись многочисленные дома и автодороги по всему острову.

Оперативные службы самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра сообщили об образовавшейся в турецких кварталах Никосии водной ловушке, в которой застряли многочисленные автомобили и мотоциклы