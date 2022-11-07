Архиепископ Хризостом II, глава кипрской православной церкви, чьё вмешательство в политику и финансы островного государства заставляли трепетать как его сторонников, так и недоброжелателей, скончался в понедельник на 82-м году жизни.

Хризостом страдал от онкологического заболевания в течение последних четырех лет и провел свои последние дни в кипрской столице Никосии.

В свидетельстве, которое обнародовали лечащие врачи, говорится, что архиепископ "мирно скончался, пройдя через болезненные испытания с мужеством, терпением и христианской стойкостью" 6:40 утра в понедельник, 7 ноября.

Как отмечается в некрологе, архиепископ оставил после себя наследие, обогащённое его "видением, смелостью, уважением и восстановлением исторической традиции церкви, а также нововведениями, которые всегда были направлены на единство церкви".

По сообщению местных СМИ, Священный Синод - высший руководящий орган церкви - соберется для организации похорон, на которые будут приглашены другие лидеры православной церкви.

Высокий и импозантный, с окладистой седой бородой в соответствии с традициями православных священнослужителей, Хризостом нередко откровенно высказывал своё мнение по самым разным вопросам - от политики до финансов страны, что привлекало к нему сторонников и вызывало недоумение у критиков, осуждавших его за то, что он не придерживается рамок своих религиозных обязанностей.

До того как в марте 2013 года международные кредиторы предоставили островному государству финансовую помощь в размере нескольких миллиардов евро, Хризостом заявил, что он предпочел бы, чтобы страна, испытывающая нехватку средств, отказалась от евро в качестве своей валюты, а не согласилась на сделку по спасению: она, по его словам, отбросит экономику Кипра на десятилетия назад. Тогда он заявил, что выход из евро, по крайней мере, спасет достоинство Кипра.

После подписания сделки, в результате которой крупные вкладчики двух крупнейших банков страны потеряли свои сбережения, возмущенный Хризостом сказал: "Это не та Европа, в которую мы верили, когда вступали в нее!"

Архиепископ никогда не воздерживался от выражения своего личного мнения. Однажды он отчитал бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса, известного своими коммунистическими симпатиями, сказав, что тому следует хорошенько в себе разобраться ввиду того, что Христофиас, став президентом, "получил процветающую и счастливую страну, а оставил её доведя некоторых до полуголодного состояния".

Священнослужитель отчитывал политиков и банкиров, называя их "ворами" за то, что те бежали от ответственности, пока "бедные граждане острова расплачивались" за их пагубные решения. Архиепископ Хризостом однажды пригрозил, что без колебаний призовет народ восстать, чтобы не дать технократам "посеять хаос" в банковском секторе страны.

Своими высказываниями о финансовой сфере архиепископ вызвал на себя поток критики, утверждавшей, что он ведёт себя скорее как бизнесмен и банкир, чем духовный лидер.

Хотя в прошлом Хризостом открыто привлекал российских инвесторов и пользовался политической поддержкой Кремля, отношения с Русской православной церковью испортились после того, как в 2020 году он поддержал решение Вселенского патриархата признать независимость новой Украинской православной церкви.

В числе совершённых им визитов в конфликтные зоны региона - посещение в 2016 году охваченной войной Сирии с целью предложить поддержку православным верующим этой страны. Во время пандемии коронавируса в 2020-м он полностью поддержал рекомендации ученых о прививках и других ограничениях, направленных на предотвращение распространения вируса.

Его становление как лидера и главы православной церкви Кипра с 2006 года, когда его предшественник и тезка не смог больше исполнять свои обязанности из-за слабого здоровья, изобличает в нём искусного политика в делах церкви.

Глава Православной церкви Кипра избирается прихожанами в сочетании со мнением коллегии клириков - традиция, уходящая корнями в глубь веков. Хризостом II, которого вряд ли можно было назвать народным любимцем и который уступал двум лидерам в голосовании среди мирян, обошел своих соперников, заручившись поддержкой большинства в коллегии и одержав победу.

Архиепископ Хризостом на встрече с вице-президентом США (тогда) Джо Байденом в ходе визита последнего на Кипр в мае 2014 года AP Photo

Хризостом всегда открыто говорил о своих правых взглядах в политике и не боялся использовать своё влияние, чтобы скорректировать мнение Священного Синода ещё до того, как он стал главой церкви.

Архиепископ открыто высказывался о своем недоверии к политике Турции в отношении Кипра. В интервью 2018 года он заявил, что никогда не верил в мирное соглашение по воссоединению общин острова, разделённых по этническому принципу, именно потому, что Турция хочет создать в стране турецкое государство.

Кипр оказался расколот в 1974 году, когда Турция вторглась в страну после переворота, устроенного сторонниками союза с Грецией. Турки-киприоты провозгласили независимое государство на севере средиземноморского острова, признанное только самой Турцией, которая держит там контингент из 35.000 солдат.

В 2004 году Хризостом выступил за то, чтобы церковь заняла жёсткую позицию против несправедливого, по его мнению, мирного плана, разработанного ООН, за который подавляющее большинство греков-киприотов проголосовало на референдуме.

Обращаясь к Папе Бенедикту XVI во время визита понтифика на остров в 2010 году, Хризостом обвинил Турцию в попытке осуществить "свои непонятные планы, которые включают аннексию земли в зоне военной оккупации, за чем последует завоевание всего Кипра".

Папа римский Франциск и архиепископ Хрисостом в православном соборе Св.Апостолоса Варнавы в Никосии, Кипр (3 декабря 2021 г.) Alessandra Tarantino/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Хризостом также напомнил, что в рамках политики тюркизации турки "безжалостно разграбили" христианские реликвии, и что они стремятся к тому, чтобы греческая и христианская культуры исчезли в северной части Кипра. Как и в диалоге с Бенедиктом XVI, архиепископ обратился к Папе римскому Франциску (во время визита понтифика на Кипр в 2021 году) с просьбой помочь обеспечить защиту священных христианских памятников.

Несмотря на свою критическую позицию, архиепископ тесно сотрудничал с мусульманским муфтием, религиозным лидером турок-киприотов, а также с другими христианскими лидерами в деле восстановления религиозных объектов, давая понять, что вера - это опора, а не помеха миру.

Влияние церкви на Кипре

Значительное влияние церкви на жизнь на Кипре восходит к средним векам, когда османские правители острова признали Кипрскую православную церковь единственным представительным органом греческого христианского населения. Так продолжалось вплоть до 1960 года, когда Кипр обрел независимость от британского колониального господства, а первым президентом страны был избран тогдашний архиепископ Макариос.

Хризостом ( в миру Иро́дот Димитриу-Энглистриотис) родился 10 апреля 1941 года, рано определившись со своим религиозным призванием: он поступил в знаменитый кипрский монастырь Святого Неофитоса в качестве брата-мирянина сразу после окончания начальной школы. Будущий архиепископ неуклонно продвигался по церковной лестнице до 1978 года, когда был возведён в сан епископа его родного Пафоса.

Будучи архиепископом Кипра, Хризостом укрепил состояние церковного бюджета и провел ряд реформ, в том числе, восстановил независимость церкви в принятии решений, укрепив Священный Синод рукоположением новых епископов и разработкой нового основного закона.

Хризостом также открыл церковное представительство в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе и был убежденным сторонником более тесных отношений между православной и католической церквями.

"Я хочу делать реальную работу, а не просто для показухи. Я пришел и знаю что в конце концов уйду, и потому хочу оставить что-то после себя для нашей страны. Вот что важно", - сказал Хризостом в интервью кипрскому государственному каналу CyBC в 2022 году.