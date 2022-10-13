Израиль и Ливан обсуждают морские границы и газ

Израильский Кнессет приступает к обсуждению соглашения о демаркации морской границы с Ливаном. Ранее его одобрило правительство и военно-политический кабинет Израиля. Детали договора не разглашаются, но сообщается, что сделка позволит соседям формально остающимся в состоянии войны разрабатывать месторождения природного газа в Средиземном море.

Диана Эль-Каисси, член консультативного совета Ливанской инициативы по нефти и газу LOGI: "Израильской стороне действительно было нужно принять эту сделку, чтобы обеспечить необходимую безопасность для продолжения добычи на месторождении Кариш. А этом сейчас остро нуждается Европа. В сделке также заинтересован и Ливан, поскольку инвесторы и компании были весьма насторожены в том, что касается продолжения геологоразведочных работ в таком спорном районе".

Премьер Израиля Яир Лапид назвал сделку "большим достижением" для экономики и безопасности страны. Ливанская сторона заявила, что соглашение соответствует экономическим интересам Бейрута. Договор о демаркации границ заключен на фоне энергетического кризиса в Европе, вызванного войной России в Украине.

Марк Аюб, аналитик: "Я считаю, что один из главных побудительных мотивов к заключению соглашения - острая потребность Европы в природном газе на грядущую зиму. Несмотря на то, что поставляемых объемов газа, который пойдет из Израиля через это и другие месторождения в Египет, а затем на европейский континент, на самом деле недостаточно, чтобы Европа полностью удовлетворила свой спрос, это окажет значительную поддержку европейским странам".

Премьер Израиля особо отметил, что договор отодвигает возможность военного столкновения с шиитской группировкой "Хезболлах" и выступил против критики соглашения со стороны оппозиции. Правый лагерь критикует власти за спешку с которой правительство пытается заключить соглашение за две недели до выборов.