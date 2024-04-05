Норвегия увеличивает расходы на оборону

By Euronews

Норвегия объявила об увеличении расходов на оборону. В ближайшие 12 лет Осло планирует дополнительно потратить 52 млрд евро.

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После вторжения России в Украину европейские страны начали предпринимать конкретные шаги по усилению собственной обороны.

Так, Норвегия намеревается увеличить военные расходы на 52 млрд евро в ближайшие 12 лет. Число призывников также повысится с 9 тыс. до 13,5 тыс. Осло планирует приобрести не менее пяти новых фрегатов и подводных лодок, а также первую в скандинавской стране систему ПВО дальнего радиуса действия.

Как заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, это историческое изменение, но в нынешних условиях оно необходимо.

"Мы наблюдаем долговременное ухудшение ситуации с безопасностью в нашей части мира. У нас также есть серьезные потребности и значительные недостатки в обороне здесь, дома. Нам нужна оборона, адаптированная к нашему времени и нашим вызовам", — сказал премьер.

Тем временем в Нидерландах сотни тысяч молодых людей получили тревожное сообщение от Министерства обороны. Им сообщили, что их обычно добровольная служба в армии может стать обязательной, если начнется война. Призыв может коснуться 200 тыс. нидерландцев.

"Я считаю, что очень важно, чтобы они делали и это. Они также должны информировать молодых людей о том, что им, возможно, придется пойти в армию", — считает одна из местных жительниц.

"Это должно было однажды случиться, со всеми этими войнами", — говорит молодой нидерландец.

На уходящей неделе министры иностранных дел стран НАТО вновь говорили о том, что члены организации должны стремиться тратить на оборону 2% от ВВП.

Не входящие в Североатлантический альянс европейские страны также увеличивают военные расходы в ближайшие годы.