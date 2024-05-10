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Антиправительственные протесты в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Авторское право Evgenia Novozhenina/AP
Авторское право Evgenia Novozhenina/AP
By Euronews
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Многотысячный митинг прошёл в четверг в Ереване. Его возглавил архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие выражали несогласие с политикой премьер-министра Пшаиняна и требовали его отставки.

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Тысячи протестующих в столице Армении Ереване требовали в четверг отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за несогласия с условиями делимитации участка границы с Азербайджаном. Они говорят, что в результате возникает угроза безопасности близлежащих сёл. 

Протестующие во главе с архиепископом Багратом Галстаняном прошли около 160 километров от приграничного района Тавуш до Еревана и собрались на площади Республики. 

Они представляют движение как аполитичное, но власти и критики указывают на активное участие в нём парламентской оппозиции, обвиняя в намерении расшатать ситуацию в стране.

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